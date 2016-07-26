歐國盃｜麥巴比成罪人 瑞士互射12碼挫法國

歐國盃16強，瑞士在互射12碼下，以總比數8:7擊敗奪標大熱法國，打入8強。

奪標大熱法國今場甫開賽即搶攻，不過不論華拉尼的頭槌攻門，或是麥巴比的射門，均過不了瑞士門將恩尼森馬。戰至15分鐘，瑞士先開紀錄，史堤芬蘇巴在左路無人看管下傳中，隊長施費洛域飛身壓頂頂入，瑞士意外地先開紀錄。先落後的法國盡力收回失地，不過由於瑞士將防線縮後，法軍鮮能組織到有效攻勢，最終法國先落後0:1。

看像平淡的比賽，換邊後卻上演入球騷。55分鐘，瑞士博得法國守衛班捷文柏華特在禁區內犯規，12碼由列卡度洛迪古斯主踢，但被洛里斯「捉到路」救出。大難不死的法國之後大發神威，先有效力皇家馬德里的射手賓施馬頭頂腳踢，個人梅開二度，僅花2分鐘就完成了反超。75分鐘，法國由今場表現相當出色的保羅普巴，於個人「食糊位」禁區外起腳得手，法軍遙遙領先3:1。

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麥巴比成罪人

瑞士在比賽最後階段作出反擊，81分鐘，施費洛域再一次接應傳中頂入，梅開二度，追成較接近紀錄。到補時階段，瑞士憑加雲洛域再建一功，追成3:3完場，雙方須進入加時作賽。

加時雙方在體力透支下都踢得較為保守，30分鐘內再無紀錄，要以互射12碼分勝負。12碼雙方頭四輪都能射入，到第五輪，瑞士先射入，惟為法國主射的麥巴比被對方門將恩尼森馬救出，最終瑞士以總比數8:7擊敗法國，打入八強。