歐國盃｜23年再戰大賽惜敗 舒希克領捷克挫蘇格蘭

闊別23年大賽的蘇格蘭終重返大舞台，在主場漢普頓公園球場迎戰捷克。雖然在主場球迷打氣下士氣高昂，但該隊今場多留錯失良機，加上遇上大勇的捷克前鋒柏德列舒希克梅開二度，最終以0:2落敗，全失3分。

蘇格蘭是役踢得相當進取，上半場多次由隊長安德魯羅拔臣策動攻勢，可惜不論賴恩基士堤及賴登戴基斯都未能把握入球機會。久攻不下，反而42分鐘失守。捷克的華迪美高法爾右路傳中，舒希克跳頂得手，半場落後1球。

換邊後，蘇格蘭換入名氣甚高的查阿當斯加強攻力，可惜到52分鐘，今場表現活躍的舒希克突然於半場笠射，收死蘇格蘭的36歲門將大衛馬素爾，射成2:0完場。

有紀錄以來最遠程歐國盃入球

翻查紀錄，舒希克的第2個入球離門足足49.7碼，屬於1980年有紀錄以來最遠的歐國盃入球。他在國家隊的隊友湯馬士蘇錫克也大讚該入球：「很明顯，今屆最佳入球已出現了，相信沒有入球可擊敗它吧！」

舒希克現年25歲，效力德甲球會利華古遜。他在意甲森多利亞嶄露頭角，及後轉會羅馬表現一般，只能屈居迪斯高之後。不過，他近2季在德甲重生，今屆在利華古遜射入13球，為球隊的3號射手。捷克在今屆賽事能走到多遠，相信舒希克舉足輕重。