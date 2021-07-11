歐國盃｜25年後修夫基再輸12碼 領軍兩大死因致輸波

周日歐國盃決賽，英格蘭於主場互射12碼不敵意大利，領隊修夫基曾在1996歐國盃以球員身份射失12碼致出局，今年歐國盃帶領英軍打入決賽，卻無法改寫輸波命運。

成也修夫基 敗也修夫基

英格蘭踢到加時即將完場時，突然換入翼鋒華舒福和山曹，領隊修夫基明顯是為射12碼準備。不過，兩名入替球員疑未熱夠身，比賽中甚至觸球下便主射12碼，雙雙在第3和第4輪操刀宴客，最後時刻修夫拴又派出年僅19歲的薩卡處理，這位阿仙奴小將起腳又被當拿隆馬擋出，最終英軍在互射12碼輸2:3，飲恨而回。

英格蘭領先後輸保守

英軍今場可說是成也修夫基，敗也修夫基。開賽以3-4-3陣式派查比亞踢右翼衛，結果兩分鐘就是翼衛合作，由左路的梳爾打開紀錄取得好開局。未想到之後英格蘭愈踢愈保守，放棄控球下餘下比賽攻門近乎沒有，連帶反擊亦不理想去到67分鐘終於被邦路斯替意大利追和1:1，形勢完全被動。

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修夫基換人慢半拍

縱使之後調動入佐敦軒達臣及加利殊加強攻擊力，讓英軍在加時取回點形勢，但比起意大利教頭文仙尼，其換人亦明顯慢一步。意軍未去到100分鐘時，已作了5處調動，令全隊保持活力，但英格蘭同一時段只換了3名球員；加時下半場一開場已想換入華舒福，但修夫基一直舉棋不定，最後直至完場一刻才將他和山曹調入，落場「熱身」機會都沒有，馬後跑而言便為射失12碼埋下伏筆。

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1996歐國盃的英德4強大戰，英格蘭球員修夫基在互射12碼的即時死亡時段獲委派第一個主射卻不幸射失，令英軍最後以5:6落敗無緣決賽。25年後，同樣在當日失意的溫布萊球場，修夫基換成領隊的身份，同樣失利於12碼下，可說是時也命也，令英格蘭始終無法將足球帶回家。