歐國盃｜C朗先開紀錄亦徒勞 德國反勝葡萄牙4:2

歐國盃F組賽事，葡萄牙於慕尼黑安聯球場雖然有主將基斯坦奴朗拿度先開紀錄，但後防兩度擺烏龍，遭德國以4:2反勝，賽後兩隊同得3分。

今場兩強相遇大演入球騷，擔任正前鋒的基斯坦奴朗拿度開賽15分鐘於一次反擊，接應隊友迪亞高祖達於禁區橫傳射入空門，職業生涯首度攻破德國大門，葡軍領先1:0。不過落後的德國沉著應戰，35分鐘先有夏維斯逼得魯賓戴亞斯擺烏龍；4分鐘後，德國又有甘美治於右路回傳逼得拉菲爾古里路誤撞入網，半場德國反超前2:1。

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今仗葡萄牙兩閘經常失位，下半場51分鐘，德國的魯賓高辛斯左路傳中，夏維斯門前撞入。9分鐘後表現活躍的高辛斯又再建功，遠柱頂入成4:1。雖然勤力的C朗於67分鐘將快出界的皮球踢回門前，予祖達射入空門追回一球，但球隊亦無力再拉近比數，德國最終贏葡萄牙4:2，兩隊在F組同得3分，法國則有4分，匈牙利得1分，出線結果要鬥至最後一輪。

今仗葡萄牙的邊路多次防守失誤，除了因為施美度及古里路不時失位，般奴費南迪斯、迪亞高祖達及貝拿度施華等攻擊球員在球隊被急攻下沒有積極回防，令兩閘球員多次要一打二受極大壓力，其中德國的左閘高辛斯便如入無人之境。

高辛斯曾被C朗拒交換球衣

有趣的是，效力阿特蘭大的高辛斯一直是C朗球迷，今季他在意甲和偶像比賽時便自爆尷尬事：「完場哨聲吹起後，我嘗試實現自己夢想，和C朗交換球衣，但他沒有接受，他甚至沒有看我便說：『不！』這令我當場呆了。」相信C朗亦沒有想到，當時他拒絕了的球迷，會令他在之後的歐國盃慘敗。