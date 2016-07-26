歐國盃｜C朗平戴伊入球紀錄 葡萄牙法國和波齊出線

香港時間周四歐國盃F組最後一輪上演入球騷，葡萄牙憑基斯坦奴朗拿度梅開二度，逼和法國2:2，兩軍攜手出線16強。

葡萄牙重組中場線，收起了般奴費南迪斯、威廉卡維奴等，由摩天奴、連拿度辛捷士擔正，鋒線繼續是C朗、貝拿度施華、迪亞高祖達。法國以中場哥倫天杜利素取代拉比奧特，賓施馬、基利安麥巴比、基沙文合作進攻。

由於仍未肯定出線，葡萄牙在開賽後便搶攻，只是法國的反擊向來有質素，麥巴比便曾經有單刀機會，可惜被魯爾柏迪斯奧救出。31分鐘，洛里斯出迎不小心打中的丹尼路彭利拿頭部，C朗操刀12碼得手，葡萄牙領先1:0。

完半場前，上仗在右路形同虛設的尼爾遜施美度再度犯錯，於禁區把麥巴比撞跌，賓施馬射入12碼，個人於歐國盃開齋，而且帶領法國半場逼和1:1。

賓施馬一不離二，在易邊後僅2分鐘便接應保羅普巴的妙傳，突破越位射中柱彈入，反超前2:1。60分鐘，C朗在左路底線傳中，祖利斯古迪犯手球，球證判出今場第3個12碼，C朗主射破網，個人更以109球追平伊朗名宿戴伊的最多國際賽入球紀錄，葡萄牙逼和法國2:2完場。

F組完成所有比賽，法國累積5分拿下首名出線資格，在16強面對瑞士。葡萄牙與德國皆有4分，後者以較佳對賽成績成為次名晉級鬥英格蘭，但葡國也順利以最佳第3名取得16強入場券，將硬撼比利時，匈牙利以2分成為榜尾出局。