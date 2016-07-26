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歐國盃｜Football is coming home？ 英格蘭晉身決賽路超易踢
10 小時前
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歐國盃｜Football is coming home？ 英格蘭晉身決賽路超易踢
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英格蘭自1966年，首次在國際大賽淘汰賽中擊敗德國。(路透社)

英格蘭於香港時間周三以2:0氣走宿敵德國後，4強、8強的潛在對手都不算太強，晉身決賽之路十分平坦，似乎足球及錦標真的有機會回家。

英格蘭在8強僅需要面對瑞典、烏克蘭的勝方，如果順利過關，4強的對手為捷克或丹麥，4支球隊之中，最高世界排名的丹麥也只是位列第10位，可見實力稍遜。另一條戰線的4支球隊為比利時、意大利、西班牙、瑞士，硬仗連場，哪一支球隊就算成功殺入決賽亦很大機會踢到殘。

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英格蘭球迷賽後瘋狂慶祝。(路透社)

4強及決賽享主場之利

今場鬥德國、4強及決賽都在溫布萊舉行，三獅不用舟車勞頓，又享有主場之利，這條晉級路實在平坦。防中迪格蘭賴斯也承認在溫布萊出戰特別有優勢，「我們今場每個人的肚子裡都有一團火，爭取淘汰德國，一直晉級。我們不能夠太自滿，周六在羅馬有場重要比賽。我從未待過一支這樣團結的球隊，在溫布萊的賽事，我們非常自信。」

再者，今場是英格蘭在1966年世界盃後，首次在淘汰賽踢走德國，當年三獅最終拿下冠軍，難道今屆也是天命所歸？

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湯馬士梅拿錯失黃金機會。(路透社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐國盃｜football-is-coming-home？-英格蘭晉決賽路超易踢-273986
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