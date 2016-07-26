歐國盃 三獅贏盡地利 英德宿敵戰

歐國盃16強淘汰賽今晚上演最後2場賽事，其中焦點必定在英格蘭與德國兩大宿敵對決(30/06 00:00)。賽前德國收到壞消息，今戰比賽場地溫布萊以天雨為由拒絕他們「踩場」操練適應的要求；而今屆仍未失一球的三獅兵團，借地利之助，已燃起超強鬥心，誓與宿敵決生死。

英德兩大宿敵對決，經典往事一籮籮，其中英軍主帥修夫基正是在1996年歐國盃4強互射12碼宴客，送了對手入決賽，繼而捧盃的「罪人」；修夫基今次領軍出戰，正好新仇舊恨一朝了。英格蘭在今屆分組賽表現平穩，3戰2勝1和得7分零失球；但同時3戰僅入2球，以隊長哈利卡尼為首的鋒線發揮令人失望，今場相信仍以控球壓迫等待入球機會的踢法，對付亦有多名高速前鋒在陣的德軍。

之前與感染新冠肺炎的蘇格蘭中場比利基莫亞有接觸，因而被隔離的芝維爾與美臣蒙特，近日終於完成隔離，可解禁歸隊。消息指，修夫基雖然有意讓美臣蒙特在今場擔正，仍會先了解其心理狀況後，才落實決定。

至於德國賽前被拒「踩場」，只有無奈接受，唯一慶幸是一眾主力均可披甲，強陣爭勝，仍未解決的前鋒把握力問題，或要靠運氣搭夠。尾場方面，分組賽不敗的瑞典，今場或有老將前鋒馬古斯貝治復任正選；面對實力一般的烏克蘭可看高一線，尤其後者中場重心迪斯漢哥夫因傷缺陣，影響不少。



C朗憤然退場

另外，比利時憑杜根夏薩特一箭定江山，以1比0險勝葡萄牙，打入8強鬥意大利。相反，葡萄牙在16強出局，錄得歷來打入決賽周的最差成績；而隊長基斯坦奴朗拿度賽後怒擲臂章極度失望，有指這可能是他最後一屆歐國盃。另一場荷蘭則在中堅馬菲斯迪歷特換邊後初段被逐後，終淨吞捷克兩蛋出局，令人失望。