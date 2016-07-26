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歐國盃 三獅贏盡地利 英德宿敵戰
3 小時前
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歐國盃16強淘汰賽英格蘭德國修夫基哈利卡尼芝維爾美臣蒙特瑞典馬古斯貝治比利時杜根夏薩特基斯坦奴朗拿度葡萄牙出局
歐國盃 三獅贏盡地利 英德宿敵戰
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史達寧在溫布萊為英軍包辦分組賽兩個入球。
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甘美治有鬥心。

歐國盃16強淘汰賽今晚上演最後2場賽事，其中焦點必定在英格蘭與德國兩大宿敵對決(30/06 00:00)。賽前德國收到壞消息，今戰比賽場地溫布萊以天雨為由拒絕他們「踩場」操練適應的要求；而今屆仍未失一球的三獅兵團，借地利之助，已燃起超強鬥心，誓與宿敵決生死。

英德兩大宿敵對決，經典往事一籮籮，其中英軍主帥修夫基正是在1996年歐國盃4強互射12碼宴客，送了對手入決賽，繼而捧盃的「罪人」；修夫基今次領軍出戰，正好新仇舊恨一朝了。英格蘭在今屆分組賽表現平穩，3戰2勝1和得7分零失球；但同時3戰僅入2球，以隊長哈利卡尼為首的鋒線發揮令人失望，今場相信仍以控球壓迫等待入球機會的踢法，對付亦有多名高速前鋒在陣的德軍。

之前與感染新冠肺炎的蘇格蘭中場比利基莫亞有接觸，因而被隔離的芝維爾與美臣蒙特，近日終於完成隔離，可解禁歸隊。消息指，修夫基雖然有意讓美臣蒙特在今場擔正，仍會先了解其心理狀況後，才落實決定。

至於德國賽前被拒「踩場」，只有無奈接受，唯一慶幸是一眾主力均可披甲，強陣爭勝，仍未解決的前鋒把握力問題，或要靠運氣搭夠。尾場方面，分組賽不敗的瑞典，今場或有老將前鋒馬古斯貝治復任正選；面對實力一般的烏克蘭可看高一線，尤其後者中場重心迪斯漢哥夫因傷缺陣，影響不少。


C朗憤然退場
另外，比利時憑杜根夏薩特一箭定江山，以1比0險勝葡萄牙，打入8強鬥意大利。相反，葡萄牙在16強出局，錄得歷來打入決賽周的最差成績；而隊長基斯坦奴朗拿度賽後怒擲臂章極度失望，有指這可能是他最後一屆歐國盃。另一場荷蘭則在中堅馬菲斯迪歷特換邊後初段被逐後，終淨吞捷克兩蛋出局，令人失望。

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基拿比表現活躍。
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哈利卡尼繼續谷狀態。
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C朗望著掉在地上的臂章黯然神傷。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐國盃-三獅贏盡地利-英德宿敵戰-273785
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