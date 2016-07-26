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歐國盃 主場變陣鬥捷克 英格蘭爭首名出線
2 小時前
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歐國盃 主場變陣鬥捷克 英格蘭爭首名出線
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捷克中鋒舒希克大勇，成英軍大患。
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哈利卡尼狀態一般。

上仗賽和蘇格蘭痛失兩分的英格蘭，今晚深夜將在D組最後一輪硬撼捷克(23/06 03:00)，力爭小組首席。據報主帥修夫基今場將變陣出擊，查頓辛祖與基亞利殊均有望擔正，表現低迷的隊長前鋒哈利卡尼則獲保證繼續正選領軍，望能提升表現，誓以3分為目標爭首名出線，力保在16強戰繼續在溫布萊迎敵。
 

英格蘭在D首兩戰錄得1勝1和，小勝克羅地亞表現尚可，但上輪與蘇格蘭互交白卷，卻惹來各界抨擊。球隊在上輪英倫打吡排出了「三獅兵團」大賽史年齡最輕的正選陣容，如列斯占士、美臣蒙特與迪格蘭賴斯等，雖然質素非凡，但表現卻稍欠穩定。

主帥修夫基近日受訪已多次強調英軍並非爭標熱門，明顯想為球隊減壓；而隊長哈利卡尼在首兩戰均被提早換走，表現令人失望，但主帥表明今場會續以該熱刺前鋒擔正。此外，之前坐足兩場冷板的查頓辛祖，據報亦有望出任正選，至於傷愈的中堅哈利馬古尼也會得到上場機會。

捷克方面，兩戰4分表現超出預期，有指現役大軍是繼貝加、真高拿等名將後的新黃金一代；在韋斯咸効力的中場湯馬士蘇錫克及現已攻入3球的前鋒柏德列舒希克正是表表者。大軍今場客戰稍蝕底，但憑氣勢仍力足一戰。同組蘇格蘭主場撼克羅地亞，兩軍同為2戰得1分，要爭出線今場非勝不可；雙方均強陣出擊，刺激可期。

至於A組最後一輪賽果，意大利在輪換8人後，小勝威爾斯1比0，全勝首名出線，連續30場不敗已追平隊史紀錄，威爾斯亦保住次名出線。至於憑梳頓沙基利梅開二度，贏土耳其3比1的瑞士，3戰4分排小組第3，要待最後計算才知能否取得4個最佳小組第3名的其中一個出線資格。

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蘇錫克熟悉英超球員踢法。
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基亞利殊或能為英軍進攻增添變化。
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英軍球員操練仍有輕鬆一面。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐國盃-主場變陣鬥捷克-英格蘭爭首名出線-272798
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