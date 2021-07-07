歐國盃 勝利獻史賓亞蘇拿 意大利闖決賽

意大利在歐國盃4強於法定時間與西班牙打和1比1後，靠互射12碼分勝負，憑門將基安盧基當拿隆馬兩次救出對手主射，12碼贏4比2，歷來第4次打入決賽，將爭奪球隊史上第2個歐國盃冠軍。球隊上下賽後都將勝利獻給因傷長休的史賓亞蘇拿，士氣高昂，齊心向冠軍進發。藍衣戰士翼鋒費達歷高基艾沙入球兼獲MVP；狂牛的艾華路莫拉達則由追和功臣，最終又因射失12碼變罪人。



費達歷高基艾沙為意軍在60分鐘入波領先，不過西班牙在完場前10分鐘，由後備上陣的莫拉達扳平。雙方在加時戰互無紀錄，最終要互射12碼；意大利有文路爾盧卡迪利先射被救出，可惜西班牙的丹尼爾奧莫與莫拉達均宴客，飲恨出局。

連同今場不敗，「藍衣軍團」已將球隊不敗紀錄延至33場，可是意軍今場控球比率不足四成，主帥文仙尼亦承認今場相當難打，但已將目標轉往決賽：「根本沒人相信我們能打入決賽，但現在做到了。我們早知今場難打。在控球上，西班牙是最強的，他們給予了我們極大麻煩，實在值得讚賞。」文帥提醒隊員是時候團結起來，將長處發揮以求在決賽全力爭勝，期望能拿下自1968年後第2個歐國盃冠軍。

今場獲選為MVP的費達歷高基艾沙，在淘汰賽階段3戰入2球，已經打破其父基艾沙在歐國盃的成績；而他賽後將勝利及MVP獎項獻給已退隊回家養傷的史賓亞蘇拿，而球隊上下賽後高唱該羅馬後衛的名字，有球員則穿起史賓亞蘇拿的4號波衫，場面感人激動。

另邊廂，西班牙主帥安歷基賽後則表明為球員演出感到光榮：「我沒有失落，我們已證明了是今次賽事最好球隊之一。」他更點名大讚巴塞隆拿新星柏迪，認為此子前途無限，而同時亦未有怪罪射失12碼的艾華路莫拉達，更讚賞他射入扳平的靚波。