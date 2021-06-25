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歐國盃 德國16強撼英軍 C朗109球平入球紀錄
2021-06-25
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歐國盃16強葡萄牙基斯坦奴朗拿度C朗國際賽入球紀錄賓施馬基利安麥巴比費蘭度山度士德國哥列斯卡艾華路莫拉達
歐國盃 德國16強撼英軍 C朗109球平入球紀錄
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C朗梅開二度。
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C朗賓施馬勁老友。
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C朗今仗添兩個12碼入球，在今屆3場分組賽已射入5球。

歐國盃16強出爐！經過E、F兩組終極對決，出線席位排名連番互換，最終包括德國、葡萄牙及西班牙等列強，都能趕上淘汰賽尾班車；其中驚險逼和匈牙利的德國，將要硬撼英格蘭爭入8強，而葡萄牙則會與比利時火併，當中葡軍巨星基斯坦奴朗拿度(Ｃ朗)，更追平國際賽入球紀錄，成為焦點。
 

分組賽終極一輪，其中萬眾矚目的死亡之組果然非浪得虛名，除已穩奪出線權的法國外，同組葡萄牙、德國及匈牙利在比賽期間，均曾因不同戰果走勢，跌落包尾位置面臨出局；最終葡萄牙靠C朗兩入12碼，驚險逼和有賓施馬省兩粒的法國，取得1分，幸保小組第3出線。


C朗今場的兩個入球，令他在國家隊的入球總數累積至109球，正式追上伊朗傳奇戴伊保持的世界紀錄，賽後戴伊亦在社交網發文祝賀C朗。兩名法國球星賓施馬與基利安麥巴比，則分別在上、下半場完結時與C朗交換波衫，更顯此子的江湖地位。出線後的葡萄牙，下圈將要硬撼Ｂ組首名比利時，主帥費蘭度山度士坦承要馬上在周日再戰，在準備上將不及對手，面臨重大挑戰。


另一方面，德國則憑哥列斯卡完場前6分鐘入波，驚濤駭浪逼和匈牙利2比2，得以進佔小組次席出線，將與宿敵英格蘭在溫布萊對撼，極為矚目。至於同晚E組，西班牙終發威打開勝利之門，更以5比0大破斯洛伐克，仍只能以小組次名出線，將與克羅地亞爭入8強。值得一提，今場「狂牛兵團」雖然大捷而回，但表現備受批評的前鋒艾華路莫拉達又射失12碼，令國家隊創出史上首次的連續5次極刑失手的不名譽紀錄，超級尷尬。

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費倫托利斯(白衫)後備入替後第一腳便以後腳入球。
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賓施馬先開紀錄。
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哥列斯卡射入關鍵入球。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐國盃-德國16強撼英軍-c朗109球平入球紀錄-273363
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