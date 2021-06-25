歐國盃 德國16強撼英軍 C朗109球平入球紀錄

歐國盃16強出爐！經過E、F兩組終極對決，出線席位排名連番互換，最終包括德國、葡萄牙及西班牙等列強，都能趕上淘汰賽尾班車；其中驚險逼和匈牙利的德國，將要硬撼英格蘭爭入8強，而葡萄牙則會與比利時火併，當中葡軍巨星基斯坦奴朗拿度(Ｃ朗)，更追平國際賽入球紀錄，成為焦點。



分組賽終極一輪，其中萬眾矚目的死亡之組果然非浪得虛名，除已穩奪出線權的法國外，同組葡萄牙、德國及匈牙利在比賽期間，均曾因不同戰果走勢，跌落包尾位置面臨出局；最終葡萄牙靠C朗兩入12碼，驚險逼和有賓施馬省兩粒的法國，取得1分，幸保小組第3出線。



C朗今場的兩個入球，令他在國家隊的入球總數累積至109球，正式追上伊朗傳奇戴伊保持的世界紀錄，賽後戴伊亦在社交網發文祝賀C朗。兩名法國球星賓施馬與基利安麥巴比，則分別在上、下半場完結時與C朗交換波衫，更顯此子的江湖地位。出線後的葡萄牙，下圈將要硬撼Ｂ組首名比利時，主帥費蘭度山度士坦承要馬上在周日再戰，在準備上將不及對手，面臨重大挑戰。



另一方面，德國則憑哥列斯卡完場前6分鐘入波，驚濤駭浪逼和匈牙利2比2，得以進佔小組次席出線，將與宿敵英格蘭在溫布萊對撼，極為矚目。至於同晚E組，西班牙終發威打開勝利之門，更以5比0大破斯洛伐克，仍只能以小組次名出線，將與克羅地亞爭入8強。值得一提，今場「狂牛兵團」雖然大捷而回，但表現備受批評的前鋒艾華路莫拉達又射失12碼，令國家隊創出史上首次的連續5次極刑失手的不名譽紀錄，超級尷尬。