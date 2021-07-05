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歐國盃 昔日王者生死戰 狂牛鬥意軍
2 小時前
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歐國盃意大利西班牙文仙尼艾馬臣柏美尼尼高路巴列拿恩莫比尼比洛迪恩斯治尼費達歷高基艾沙安歷基艾華路莫拉達費倫托利斯丹尼爾奧莫
歐國盃 昔日王者生死戰 狂牛鬥意軍

歐國盃今晚深夜將演首場4強戰，兩支昔日王者意大利與西班牙(07/07 03:00)將決一生死！其中1968年冠軍意大利在今屆賽事踢出朝氣，更累積國際賽32場不敗氣勢而臨，爭霸決心十足。狂牛兵團雖然個人質素不俗，但踢來欠穩定，兼連續兩輪淘汰賽要踢至加時損耗體能，面對意軍的壓逼踢法，恐落下風。
 

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力爭重溫54年前舊夢的「藍衣兵團」，自從主帥文仙尼在2018世盃後接掌帥印，整體戰力有明顯改善；今屆分組賽3戰全勝兼不失一球，雖然經歷16強對奧地利苦戰至加時才贏波，但上仗半準決賽法定時間淘汰世界「一哥」比利時，足證球隊貨真價實。今場乘勇出擊，加上淘汰奧地利時正是在今次比賽場地溫布萊，較熟場地又是另一優勢。

人腳方面，表現神勇的羅馬左閘史賓亞蘇拿上場阿基里斯腱重創，已緣盡今屆決賽周，對球隊是一大打擊，其位置預計由車路士後衛艾馬臣柏美尼頂上。不過，國際米蘭中場尼高路巴列拿愈戰愈勇，上場取得個人今屆首個入波，上陣4場錄1入球2助攻，為意軍攻守注入動力，反而未能解決的仍是埋門把握力，前鋒恩莫比尼表現未見突破，即使換上較「大件」的比洛迪亦只是改較直接的踢法，恩斯治尼及費達歷高基艾沙更可能成為關鍵入球者；另外，意軍處理罰球亦相當有威脅力，或成另一殺著。

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另邊廂的3屆冠軍西班牙，雖然近期進攻組織漸見改善，近3場連加時戰共攻入11球，但對上兩仗面對克羅地亞與瑞士，均要加時作戰，對球員體力消耗大，能否及時回氣將成疑問。至於中場沙拉比亞因傷或會缺陣，稍為影響主帥安歷基調動；而前線要望艾華路莫拉達「生性」，否則又要靠如費倫托利斯及丹尼爾奧莫等較靈巧的球員突入致勝。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐國盃-昔日王者生死戰-狂牛鬥意軍-274619
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