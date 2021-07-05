歐國盃 昔日王者生死戰 狂牛鬥意軍

歐國盃今晚深夜將演首場4強戰，兩支昔日王者意大利與西班牙(07/07 03:00)將決一生死！其中1968年冠軍意大利在今屆賽事踢出朝氣，更累積國際賽32場不敗氣勢而臨，爭霸決心十足。狂牛兵團雖然個人質素不俗，但踢來欠穩定，兼連續兩輪淘汰賽要踢至加時損耗體能，面對意軍的壓逼踢法，恐落下風。



力爭重溫54年前舊夢的「藍衣兵團」，自從主帥文仙尼在2018世盃後接掌帥印，整體戰力有明顯改善；今屆分組賽3戰全勝兼不失一球，雖然經歷16強對奧地利苦戰至加時才贏波，但上仗半準決賽法定時間淘汰世界「一哥」比利時，足證球隊貨真價實。今場乘勇出擊，加上淘汰奧地利時正是在今次比賽場地溫布萊，較熟場地又是另一優勢。

人腳方面，表現神勇的羅馬左閘史賓亞蘇拿上場阿基里斯腱重創，已緣盡今屆決賽周，對球隊是一大打擊，其位置預計由車路士後衛艾馬臣柏美尼頂上。不過，國際米蘭中場尼高路巴列拿愈戰愈勇，上場取得個人今屆首個入波，上陣4場錄1入球2助攻，為意軍攻守注入動力，反而未能解決的仍是埋門把握力，前鋒恩莫比尼表現未見突破，即使換上較「大件」的比洛迪亦只是改較直接的踢法，恩斯治尼及費達歷高基艾沙更可能成為關鍵入球者；另外，意軍處理罰球亦相當有威脅力，或成另一殺著。

另邊廂的3屆冠軍西班牙，雖然近期進攻組織漸見改善，近3場連加時戰共攻入11球，但對上兩仗面對克羅地亞與瑞士，均要加時作戰，對球員體力消耗大，能否及時回氣將成疑問。至於中場沙拉比亞因傷或會缺陣，稍為影響主帥安歷基調動；而前線要望艾華路莫拉達「生性」，否則又要靠如費倫托利斯及丹尼爾奧莫等較靈巧的球員突入致勝。