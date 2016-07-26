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歐國盃 法國華麗落幕 準球王變罪人 麥巴比瞓唔著
8 小時前
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歐國盃16強法國瑞士基利安麥巴比互射12碼賓施馬迪甘斯格列沙加柏迪烏尼西蒙西班牙克羅地亞艾華路莫拉達奧耶沙巴爾安歷基
歐國盃 法國華麗落幕 準球王變罪人 麥巴比瞓唔著
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麥巴比射失12碼後抱頭。

歐國盃16強剛度過精彩一夜！2018世盃冠軍、被譽為陣容「最華麗」的法國，與瑞士激戰120分鐘打和3比3，最終互射12碼在「準球王」基利安麥巴比宴客後華麗落幕，這位天才前鋒賽後在社交網公開道歉。至於18年世盃亞軍克羅地亞則與西班牙合演入球騷，慘輸3比5出局，「敗家仔」艾華路莫拉達大翻身成贏波英雄。
 

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恩尼森馬撲出麥巴比12碼。
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恩尼森馬成晉級功臣興奮狂呼。
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麥巴比在Twitter發文

法國今場有賓施馬梅開二度，一度反先3比1，但意外地被瑞士逼和3比3；加時戰互無紀錄，最終互射12碼，麥巴比在首十射中唯一射失，今法國12碼慘負4比5，無緣8強。今次大賽展開前被寄予厚望的麥巴比，整屆賽事4戰0入球，僅錄得1助攻，表現低迷，如今再成出局罪人。他賽後在社交網發文：「對於射失12碼，我非常抱歉；我想幫助球隊，但卻失敗而回，今晚肯定難以入睡。」並祝福對手瑞士。

不過，主帥迪甘斯賽後開腔力保麥巴比：「沒有人對他不滿，只有在敢於承擔責任時候，才會遇上這種事情。」對於會否辭職，迪甘斯聲言先要時間消化，暫時不會想這問題。值得一提，今場獲選MVP的瑞士中場格列沙加，將因累積黃牌夠數，在8強戰鬥西班牙要停賽。

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賓施馬今仗梅開二度，4仗入4球。
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普巴射入靚波後跳舞慶祝。

狂牛門將以功補過
另邊廂，創出歐國盃淘汰賽階段最年輕正選上陣紀錄的18歲新星柏迪，一記接近半場的回傳，門將烏尼西蒙意外漏踢，令西班牙先落後；「狂牛兵團」法定時間與克羅地亞打和3比3。直到加時戰，烏尼西蒙將功補過，救出對手兩記必入球；再藉艾華路莫拉達與奧耶沙巴爾建功，終鎖定5比3勝局。賽後西班牙主帥安歷基大讚這兩名功臣：「艾華路莫拉達成功抵住所有批評及壓力，在場上以重要入球回應。烏尼西蒙則教識大家，如何在犯錯之後，抬起頭造出成績。」

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莫拉達射入關鍵入球。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐國盃-法國華麗落幕-準球王變罪人-麥巴比瞓唔著-274007
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