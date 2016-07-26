歐國盃 法國華麗落幕 準球王變罪人 麥巴比瞓唔著

歐國盃16強剛度過精彩一夜！2018世盃冠軍、被譽為陣容「最華麗」的法國，與瑞士激戰120分鐘打和3比3，最終互射12碼在「準球王」基利安麥巴比宴客後華麗落幕，這位天才前鋒賽後在社交網公開道歉。至於18年世盃亞軍克羅地亞則與西班牙合演入球騷，慘輸3比5出局，「敗家仔」艾華路莫拉達大翻身成贏波英雄。



法國今場有賓施馬梅開二度，一度反先3比1，但意外地被瑞士逼和3比3；加時戰互無紀錄，最終互射12碼，麥巴比在首十射中唯一射失，今法國12碼慘負4比5，無緣8強。今次大賽展開前被寄予厚望的麥巴比，整屆賽事4戰0入球，僅錄得1助攻，表現低迷，如今再成出局罪人。他賽後在社交網發文：「對於射失12碼，我非常抱歉；我想幫助球隊，但卻失敗而回，今晚肯定難以入睡。」並祝福對手瑞士。

不過，主帥迪甘斯賽後開腔力保麥巴比：「沒有人對他不滿，只有在敢於承擔責任時候，才會遇上這種事情。」對於會否辭職，迪甘斯聲言先要時間消化，暫時不會想這問題。值得一提，今場獲選MVP的瑞士中場格列沙加，將因累積黃牌夠數，在8強戰鬥西班牙要停賽。

狂牛門將以功補過

另邊廂，創出歐國盃淘汰賽階段最年輕正選上陣紀錄的18歲新星柏迪，一記接近半場的回傳，門將烏尼西蒙意外漏踢，令西班牙先落後；「狂牛兵團」法定時間與克羅地亞打和3比3。直到加時戰，烏尼西蒙將功補過，救出對手兩記必入球；再藉艾華路莫拉達與奧耶沙巴爾建功，終鎖定5比3勝局。賽後西班牙主帥安歷基大讚這兩名功臣：「艾華路莫拉達成功抵住所有批評及壓力，在場上以重要入球回應。烏尼西蒙則教識大家，如何在犯錯之後，抬起頭造出成績。」