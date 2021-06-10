歐國盃 法國鑽石陣容列陣 「高卡」基奧特爭氣

「高卡車完勝F1」！曾經被法國前鋒賓施馬嘲諷只是高卡車級數的國家隊隊友基奧特，在熱身賽後備登場梅開二度，協助法國主場大勝保加利亞3比0。反觀自稱F1級數的賓施馬，同場未有斬獲外，更是未夠半場便傷出，勁失威。



歐國盃決賽周前回歸法國隊的賓施馬，雖然早前聲稱已與基奧特及主帥迪甘斯的恩怨一筆勾銷，大家會齊心爭冠軍；不過，始終基奧特與賓施馬仍要為正選前鋒之位爭逐，可是回歸以來的「賓佬」，繼上仗12碼宴客後，今場僅踢至完半場前拉傷大腿，要由基奧特入替；這位「F1」級別的射手，究竟何時能在國家隊重新啟動，實在令人擔心。

對於賓施馬傷勢，迪甘斯賽後表示：「他膝部受傷，肌肉拉緊，因此要求調離場。」唯一慶幸是該皇家馬德里前鋒，換邊後毋須協助便能步回後備席支持隊友，傷勢應該未算太嚴重。至於法國今場先靠基沙文上半場靚倒掛省中對方守衛入網領先；基奧特則在完場前7分鐘內連省兩粒，鎖定勝局。至於今仗正選出場的球員：洛里斯、班捷文柏華特、華拉尼、派斯奴甘佩比、盧卡斯靴南迪斯、保羅普巴、尼高路簡迪、哥倫天杜利素、基沙文、基利安麥巴比、賓施馬；已可謂「鑽石陣容」，相信除一兩個位置會有變動外，基本上已是出場正選，而今仗多名主將亦表現對辦，當中麥巴比製造最多入球機會，普巴與簡迪亦見活躍，只要加強臨門一腳把握力，絕對是今屆頂頭奪標大熱。



瑞典軍營亦鬧新冠肺炎慌

另一方面，日前急召6名球員候命，以應付疫情隨時爆發的西班牙，再傳來壞消息。効力列斯聯的中堅迪亞高洛蘭迪確診新冠肺炎，成為繼隊長布斯基斯後，第2位被送離大營治理的球員，肯定缺席下周一深夜對瑞典之首輪分組賽。同時，西班牙的首場分組賽對手瑞典，證實包括古路施夫斯基與史雲貝治兩名意甲戰將同受感染，亦已被安排隔離治理。球隊暫時未有進行補選，並期望二人可在第2場分組賽前回歸大軍。