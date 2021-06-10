Am730
Am730
Am730
Am730
Sport
歐國盃 法國鑽石陣容列陣 「高卡」基奧特爭氣
2021-06-10
#Hashtags
歐國盃法國賓施馬基奧特保加利亞迪甘斯基沙文基利安麥巴比保羅普巴尼高路簡迪迪亞高洛蘭迪西班牙新冠肺炎瑞典古路施夫斯基史雲貝治
歐國盃 法國鑽石陣容列陣 「高卡」基奧特爭氣
news-images
基奧特吐烏氣。
 news-images
基奧特梅開二度。

「高卡車完勝F1」！曾經被法國前鋒賓施馬嘲諷只是高卡車級數的國家隊隊友基奧特，在熱身賽後備登場梅開二度，協助法國主場大勝保加利亞3比0。反觀自稱F1級數的賓施馬，同場未有斬獲外，更是未夠半場便傷出，勁失威。
 

歐國盃決賽周前回歸法國隊的賓施馬，雖然早前聲稱已與基奧特及主帥迪甘斯的恩怨一筆勾銷，大家會齊心爭冠軍；不過，始終基奧特與賓施馬仍要為正選前鋒之位爭逐，可是回歸以來的「賓佬」，繼上仗12碼宴客後，今場僅踢至完半場前拉傷大腿，要由基奧特入替；這位「F1」級別的射手，究竟何時能在國家隊重新啟動，實在令人擔心。

對於賓施馬傷勢，迪甘斯賽後表示：「他膝部受傷，肌肉拉緊，因此要求調離場。」唯一慶幸是該皇家馬德里前鋒，換邊後毋須協助便能步回後備席支持隊友，傷勢應該未算太嚴重。至於法國今場先靠基沙文上半場靚倒掛省中對方守衛入網領先；基奧特則在完場前7分鐘內連省兩粒，鎖定勝局。至於今仗正選出場的球員：洛里斯、班捷文柏華特、華拉尼、派斯奴甘佩比、盧卡斯靴南迪斯、保羅普巴、尼高路簡迪、哥倫天杜利素、基沙文、基利安麥巴比、賓施馬；已可謂「鑽石陣容」，相信除一兩個位置會有變動外，基本上已是出場正選，而今仗多名主將亦表現對辦，當中麥巴比製造最多入球機會，普巴與簡迪亦見活躍，只要加強臨門一腳把握力，絕對是今屆頂頭奪標大熱。


瑞典軍營亦鬧新冠肺炎慌
另一方面，日前急召6名球員候命，以應付疫情隨時爆發的西班牙，再傳來壞消息。効力列斯聯的中堅迪亞高洛蘭迪確診新冠肺炎，成為繼隊長布斯基斯後，第2位被送離大營治理的球員，肯定缺席下周一深夜對瑞典之首輪分組賽。同時，西班牙的首場分組賽對手瑞典，證實包括古路施夫斯基與史雲貝治兩名意甲戰將同受感染，亦已被安排隔離治理。球隊暫時未有進行補選，並期望二人可在第2場分組賽前回歸大軍。

news-images
麥巴比具威脅力。
 news-images
賓斯馬傷出。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐國盃-法國鑽石陣容列陣-「高卡」基奧特爭氣-271344
#Hashtags
歐國盃法國賓施馬基奧特保加利亞迪甘斯基沙文基利安麥巴比保羅普巴尼高路簡迪迪亞高洛蘭迪西班牙新冠肺炎瑞典古路施夫斯基史雲貝治
Am730

圖片新聞 : 闖四強

【歐國盃】西班牙急召6子救亡 德軍大捷顯攻力

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
圖片新聞 : 闖四強
Am730
Am730
【歐國盃】西班牙急召6子救亡 德軍大捷顯攻力
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多