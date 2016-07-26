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歐國盃 狂牛回勇鬥格仔兵 法國撲擊瑞士演好戲
8 小時前
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歐國盃法國瑞士賓施馬基利安麥巴比基奧特盧卡斯靴南迪斯保羅普巴梳頓沙基利尼高艾維迪克羅地亞西班牙安歷基莫拉達莫迪歷丹麥多爾貝治
歐國盃 狂牛回勇鬥格仔兵 法國撲擊瑞士演好戲
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麥巴比
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賓施馬

雷聲大、雨點小！歐國盃奪標大熱法國經歷分組賽3戰1勝2和的「平凡」表現後，今晚深夜16強將會在布加勒斯特中立場迎戰瑞士(29/06 03:00)。「高盧雄雞」賽前傳出多名球員受傷，面對打整體戰的瑞士或有好戲上演。
 

挾2018世盃冠軍之名而臨，加上超強人腳班底、「板凳」深度足，更有名將賓施馬相隔6年回歸國家隊，「高盧雄雞」被視為奪標大熱，但在死亡之組3戰中，卻先後與匈牙利及葡萄牙賽和，球員狀態未算最好，其中被視為「準球王」的基利安麥巴比，今屆仍未開齋，而他與隊友基奧特的不和，亦令陣營士氣受到打擊。


人腳方面，中場拉比奧特據報有傷在身，狀態仍未十足，而湯馬士林馬與前鋒馬古斯杜林則在日前操練被踢傷，同樣上陣成疑。此外，除了奧士文尼迪比利已因傷退隊外；左閘盧卡斯迪治尼今場亦因傷缺陣，可幸盧卡斯靴南迪斯能及時傷愈復任正選，而中場的保羅普巴今屆賽事亦有水準表現。


上輪分組賽以3比0大破土耳其的瑞士，狀態及士氣均冒升，前鋒梳頓沙基利盡見級數，或可給予法國防線「驚喜」。球隊防線主力尼高艾維迪傷愈，更可強陣出擊，今場面對入球能力未符預期的法國，仍有力偷雞。


安歷基指狂牛回復信心
同晚早場有2018世盃亞軍克羅地亞大戰3屆歐國盃冠軍西班牙(29/06 00:00)，於哥本哈根上演。「狂牛兵團」剛戰大爆發以5比0狂炒斯洛伐克，主帥安歷基聲言球員已尋回節奏與信心，但中鋒莫拉達腳風未順；至於克羅地亞有主力中場比列錫確診，仍要靠老將莫迪歷支撐，難免落入下風。


丹麥續神勇 意軍僅險勝
另外，16強賽打頭陣出場的丹麥以4比0狂數威爾斯晉級，繼續神奇之旅；前鋒多爾貝治今場梅開二度，賽後獲選今場MVP。至於尾場意大利驚濤駭浪在加時戰贏奧地利2比1，將不敗走勢延至31場，但今屆首次被攻破大門，表現下滑，爭標之路蒙上陰影。

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普巴
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沙基利
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莫迪歷/莫拉達
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐國盃-狂牛回勇鬥格仔兵-法國撲擊瑞士演好戲-273620
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