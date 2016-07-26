歐國盃 狂牛回勇鬥格仔兵 法國撲擊瑞士演好戲

雷聲大、雨點小！歐國盃奪標大熱法國經歷分組賽3戰1勝2和的「平凡」表現後，今晚深夜16強將會在布加勒斯特中立場迎戰瑞士(29/06 03:00)。「高盧雄雞」賽前傳出多名球員受傷，面對打整體戰的瑞士或有好戲上演。



挾2018世盃冠軍之名而臨，加上超強人腳班底、「板凳」深度足，更有名將賓施馬相隔6年回歸國家隊，「高盧雄雞」被視為奪標大熱，但在死亡之組3戰中，卻先後與匈牙利及葡萄牙賽和，球員狀態未算最好，其中被視為「準球王」的基利安麥巴比，今屆仍未開齋，而他與隊友基奧特的不和，亦令陣營士氣受到打擊。



人腳方面，中場拉比奧特據報有傷在身，狀態仍未十足，而湯馬士林馬與前鋒馬古斯杜林則在日前操練被踢傷，同樣上陣成疑。此外，除了奧士文尼迪比利已因傷退隊外；左閘盧卡斯迪治尼今場亦因傷缺陣，可幸盧卡斯靴南迪斯能及時傷愈復任正選，而中場的保羅普巴今屆賽事亦有水準表現。



上輪分組賽以3比0大破土耳其的瑞士，狀態及士氣均冒升，前鋒梳頓沙基利盡見級數，或可給予法國防線「驚喜」。球隊防線主力尼高艾維迪傷愈，更可強陣出擊，今場面對入球能力未符預期的法國，仍有力偷雞。



安歷基指狂牛回復信心

同晚早場有2018世盃亞軍克羅地亞大戰3屆歐國盃冠軍西班牙(29/06 00:00)，於哥本哈根上演。「狂牛兵團」剛戰大爆發以5比0狂炒斯洛伐克，主帥安歷基聲言球員已尋回節奏與信心，但中鋒莫拉達腳風未順；至於克羅地亞有主力中場比列錫確診，仍要靠老將莫迪歷支撐，難免落入下風。



丹麥續神勇 意軍僅險勝

另外，16強賽打頭陣出場的丹麥以4比0狂數威爾斯晉級，繼續神奇之旅；前鋒多爾貝治今場梅開二度，賽後獲選今場MVP。至於尾場意大利驚濤駭浪在加時戰贏奧地利2比1，將不敗走勢延至31場，但今屆首次被攻破大門，表現下滑，爭標之路蒙上陰影。