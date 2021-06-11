歐國盃 等足1年終揭幕 意大利主場鬥土耳其

因疫情推遲一年展開的歐洲國家盃決賽周，今晚深夜將會正式揭幕，由A組意大利在羅馬主場鬥土耳其(12/06 03:00)。今場亦是兩大名帥文仙尼與根尼斯對決，雙方近年均進步良多，戰力大增，歐國盃首騷即演精彩對決。



第16屆歐國盃決賽周終於開鑼，今屆賽事形式獨特，為慶祝歐洲足協創立60年，將分別在11個城市舉行，而4強及決賽則會在溫布萊上演。其中A組賽事分別於意大利羅馬及阿塞拜疆巴庫舉行；當中僅曾在1968年贏過歐國盃冠軍的意大利，今次3場分組賽均有地利，相當著數，同組對手尚有瑞士與威爾斯。

事實上，意大利在缺席2018世盃決賽周後，痛定思痛，找來文仙尼執教大革新；自18年9月歐國聯不敵葡萄牙後，至今打出27場不敗佳績，近期更錄得8連勝佳績，氣勢強勁，重現4屆世盃冠軍強隊本色。大軍近年新老結合，成效顯著，如門將基安盧基當拿隆馬與費達歷高基艾沙等潛質優厚；配上老將如邦路斯及基亞連尼等，攻守有度。在對捷克的友賽中，中場的尼高路巴列拿及邊鋒恩斯治尼成為球隊的攻擊主力，而不斷跑動的前鋒恩莫比尼，亦能為對手製造麻煩，唯一可惜是中場重心馬高華拉堤今場因傷或會缺陣，但仍有車路士的佐真奴費路壓陣，力足爭勝。

土耳其方面，自2019年找來曾帶領他們在2002世盃取得季軍的根尼斯回巢領軍，球隊表現越見進步。在歐國盃外圍賽中，土耳其錄得列強最佳防守數據，合共10戰僅失3球，有8場零失球，就連兩鬥勁旅法國亦錄得1勝1和佳績。再者，土耳其陣內亦不乏世界級球員，如AC米蘭中場查漢奴古及里爾老將前鋒布拉卡爾馬斯，料能給予意大利防線極大威脅。兩軍旗鼓相當，今晚必演好戲。