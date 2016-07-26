歐國盃 英格蘭決戰意大利 卡尼爭神射手

憑隊長哈利卡尼藉主射問題12碼補中取得致勝入球，英格蘭在歐國盃4強戰至加時贏丹麥2比1，歷史性首闖歐國盃決賽，香港時間周日深夜將與意大利爭冠軍(12/07 03:00)。「三獅兵團」在溫布萊的近15場國際大賽保住不敗，憑這福地之助，奪標信心十足，主帥修夫基誓以冠軍為目標將「足球帶回家」！表現逐有改善射手哈利卡尼已取得4個入球，仍有機會趕過入5球1助功的基斯坦奴朗拿度。



丹麥開賽30分鐘憑丹斯加特的世界波罰球領先，這球亦是今屆英軍首個失波，門將比克福特的不失球紀錄以726分鐘終止，但仍打破1966年英格蘭世盃冠軍門神哥頓賓士保持的720分鐘隊史紀錄。三獅兵團其後憑布卡約沙卡接應卡尼精妙直線傳送、底線傳中，令被史達寧力逼的丹麥隊長卡積亞擺烏龍追和。雙方法定時間打和1比1，加時戰完半場前1分鐘，史達寧右路殺入禁區，疑失平衡後與丹麥守將米希利有輕微接觸下，獲判12碼，極刑由哈利卡尼操刀被卡斯柏舒米高救出再補中，英格蘭終贏2比1，相隔55年再闖國際大賽決賽。



卡尼大賽入球追平連尼加

賽後不少球圈中人與網民批評史達寧「插水」，但後者強調對方有伸腳攔截令他倒下：無論如何，今屆丹麥童話就此到終章，以超水準表現光榮離場。至於贏波功臣哈利卡尼則憑今場入球，累積在國際大賽攻入10球，追平名宿連尼加的隊史紀錄；而這位熱刺前鋒在今屆決賽周已入4球，仍有望爭逐神射手，勢成英軍在決賽爭勝最強武器。

展望溫布萊之戰，三獅兵團在福地主場近15場不敗，不過他們與意大利歷來27次交手，錄得8勝8和11負，稍處下風，今場絕不易打。主帥修夫基表示：「意大利有多一日休息，在過去幾年，他們已證明是一支非常好的球隊。對方現時狀態一流，幾位防線球員能阻擋一切進攻。我們已接連勝出3場大戰，現在是時間為國家創造美好回憶。」