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歐國盃 英格蘭決戰意大利 卡尼爭神射手
1 小時前
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歐國盃決賽英格蘭意大利哈利卡尼修夫基丹麥丹斯加特比克福特布卡約沙卡史達寧卡積亞米希利卡斯柏舒米高溫布萊
歐國盃 英格蘭決戰意大利 卡尼爭神射手
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反領先丹麥，卡尼與一眾英軍歡喜若狂。
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意大利門將當拿隆馬表現不俗。
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球迷期待「足球返家！」

憑隊長哈利卡尼藉主射問題12碼補中取得致勝入球，英格蘭在歐國盃4強戰至加時贏丹麥2比1，歷史性首闖歐國盃決賽，香港時間周日深夜將與意大利爭冠軍(12/07 03:00)。「三獅兵團」在溫布萊的近15場國際大賽保住不敗，憑這福地之助，奪標信心十足，主帥修夫基誓以冠軍為目標將「足球帶回家」！表現逐有改善射手哈利卡尼已取得4個入球，仍有機會趕過入5球1助功的基斯坦奴朗拿度。
 

丹麥開賽30分鐘憑丹斯加特的世界波罰球領先，這球亦是今屆英軍首個失波，門將比克福特的不失球紀錄以726分鐘終止，但仍打破1966年英格蘭世盃冠軍門神哥頓賓士保持的720分鐘隊史紀錄。三獅兵團其後憑布卡約沙卡接應卡尼精妙直線傳送、底線傳中，令被史達寧力逼的丹麥隊長卡積亞擺烏龍追和。雙方法定時間打和1比1，加時戰完半場前1分鐘，史達寧右路殺入禁區，疑失平衡後與丹麥守將米希利有輕微接觸下，獲判12碼，極刑由哈利卡尼操刀被卡斯柏舒米高救出再補中，英格蘭終贏2比1，相隔55年再闖國際大賽決賽。


卡尼大賽入球追平連尼加
賽後不少球圈中人與網民批評史達寧「插水」，但後者強調對方有伸腳攔截令他倒下：無論如何，今屆丹麥童話就此到終章，以超水準表現光榮離場。至於贏波功臣哈利卡尼則憑今場入球，累積在國際大賽攻入10球，追平名宿連尼加的隊史紀錄；而這位熱刺前鋒在今屆決賽周已入4球，仍有望爭逐神射手，勢成英軍在決賽爭勝最強武器。

展望溫布萊之戰，三獅兵團在福地主場近15場不敗，不過他們與意大利歷來27次交手，錄得8勝8和11負，稍處下風，今場絕不易打。主帥修夫基表示：「意大利有多一日休息，在過去幾年，他們已證明是一支非常好的球隊。對方現時狀態一流，幾位防線球員能阻擋一切進攻。我們已接連勝出3場大戰，現在是時間為國家創造美好回憶。」

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丹斯加特靚罰球。
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比克福特決賽周首失守。
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史達寧半插博得12碼。
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舒米高撲出12碼，惜被補中。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐國盃-英格蘭決戰意大利-卡尼爭神射手-275144
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