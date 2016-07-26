歐國盃 英軍沙卡MVP 莫迪歷寶刀出鞘

老少輝映！歐國盃D組進行終極一輪，結果「一老一少」球星搶盡鏡頭。曾奪2018世盃金球獎的老將莫迪歷，憑一記腳背世界波遠射建功，率領克羅地亞以3比1力克蘇格蘭，戲劇性搶得D組次名出線。至於英格蘭在19歲超新星布卡約沙卡表現獲讚賞，在1比0小勝捷克賽事中獲選最佳球員(MVP)，取得小首名出線。

賽前兩戰只得1分的克羅地亞，作客同得1分的蘇格蘭，兩軍同是非勝不可，結果「格仔兵團」一度被追和1比1，其後憑莫迪歷交出1入球1助攻，終贏3比1；賽後以4分兼較多得球，力壓同分的捷克取得小組次席，躋身16強。今場焦點，自是落在贏波功臣莫迪歷身上，此子除了取得個人在今屆首個入球外，亦是繼2008年及2016年兩屆後，成為克國史上首位在3屆歐國盃決賽周取得入球的球員，他亦以35歲286日之齡，成為國家隊史上在歐國盃最年長入球球員，值得一提，這位皇馬中場當年亦是隊史最年輕歐國盃「士哥拿」(22歲273日)，絕對是「格仔兵團」史上最偉大球員。

另邊廂，賽前已知道可攜手出線的英格蘭與捷克，最終在溫布萊由「三獅兵團」小勝1球，入球者再次為首仗擊敗克羅地亞的入球功臣史達寧，而正選上陣的基亞利殊亦不負所託交出助攻；不過，今場最搶鏡的是阿仙奴的19歲小將布卡約沙卡，這位獲主帥修夫基委以重任，今屆首度出場便打正選的翼鋒，全場完成了5次「過人」，令捷克防線疲於奔命，賽後更獲選為今場最佳球員，相信可與科頓爭位踢！

以D組首名晉級的英格蘭，將與F組次名爭入8強，雖然對手會是來自死亡之組的爭標球隊，但英格蘭主帥修夫基信心十足表示：「我們18個月前已經知道首名出線後的對手不會易打，但我軍同樣是不易被擊敗。我們要留在溫布萊作賽，表現亦在穩步提升中。」