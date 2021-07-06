歐國盃 誓破4強魔咒 英軍強勢迎丹麥

歐國盃決賽餘下一席，將於今晚深夜由英格蘭與丹麥在溫布萊爭奪(08/07 03:00)！「三獅兵團」自1966年贏得世盃後，先後4次在國際大賽打入準決賽均敗陣而回，這個「4強魔咒」將成他們最大考驗。主帥修夫基賽前呼籲「三獅」隊員要將歡笑帶給國民，但丹麥挾「艾歷臣的愛」愈戰愈勇，今仗勝負難料。



「三獅兵團」在今屆歐國盃從分組賽起錄得5戰4勝1和0失球，除了鋼鐵防守寫下歐國盃新紀錄外，近兩戰的進攻水準亦已提升；當中包括16強以2比0擊敗「剋星」德國，更讓他們衝破心理關口。不過，自1966世盃後從未嘗打入國際大賽決賽的英軍，之後曾於1990世盃、96歐國盃、2018世盃及2019歐國聯打入4強，卻統統無緣決賽，今次能否再憑藉主場之利取得突破，備受關注。



修夫基面對幸福煩惱

展望4強，修夫基稱：「英格蘭的比賽最能將家庭及社區連繫，這是個特別時刻讓我們將歡樂帶給所有支持者，對我們國家而言是何等重要之事。」被視為「現代足球發源地」的英國，近年當英格蘭在國際大賽有表現，便打出旗號要將足球帶回家，修夫基自然期望麾下球員能完成任務。人腳方面，英格蘭翼鋒布卡約沙卡及時傷愈，將可以強陣出戰；不過邊鋒之多，要在基亞利殊、查頓辛祖、沙卡及菲爾科頓中作抉擇，將是幸福的煩惱。面對在基斯甸艾歷臣缺陣後成功轉打三中堅的丹麥，英軍最令人擔心的還是最終要靠12碼決勝。



丹麥「英兵」倒戈

丹麥方面，繼續書寫1992年奇蹟後另一神話，除艾歷臣缺陣，其餘戰將均可候命。不計上季以租借身份效力富咸的後衛佐基姆安達臣，現時大軍陣內仍有6人在英格蘭聯賽搵食，其中效力熱刺的中場賀積查治，據報已與國家隊友分享防範球會隊友哈利卡尼的心得；而車路士中堅安達斯基斯坦臣今屆賽事表現神勇，有統計指出他的極速更勝英軍快馬史達寧，將成客軍爭勝的秘密武器，有力一戰。