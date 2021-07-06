Am730
Am730
Am730
Am730
Sport
歐國盃 誓破4強魔咒 英軍強勢迎丹麥
1 小時前
#Hashtags
歐國盃英格蘭丹麥三獅兵團4強魔咒修夫基布卡約沙卡基亞利殊查頓辛祖沙卡菲爾科頓基斯甸艾歷臣佐基姆安達臣賀積查治哈利卡尼安達斯基斯坦臣史達寧
歐國盃 誓破4強魔咒 英軍強勢迎丹麥
news-images
車仔中堅基斯坦臣踢出鬥志。
 news-images
熱刺中場賀積查治搶截力強。

歐國盃決賽餘下一席，將於今晚深夜由英格蘭與丹麥在溫布萊爭奪(08/07 03:00)！「三獅兵團」自1966年贏得世盃後，先後4次在國際大賽打入準決賽均敗陣而回，這個「4強魔咒」將成他們最大考驗。主帥修夫基賽前呼籲「三獅」隊員要將歡笑帶給國民，但丹麥挾「艾歷臣的愛」愈戰愈勇，今仗勝負難料。
 

「三獅兵團」在今屆歐國盃從分組賽起錄得5戰4勝1和0失球，除了鋼鐵防守寫下歐國盃新紀錄外，近兩戰的進攻水準亦已提升；當中包括16強以2比0擊敗「剋星」德國，更讓他們衝破心理關口。不過，自1966世盃後從未嘗打入國際大賽決賽的英軍，之後曾於1990世盃、96歐國盃、2018世盃及2019歐國聯打入4強，卻統統無緣決賽，今次能否再憑藉主場之利取得突破，備受關注。


修夫基面對幸福煩惱
展望4強，修夫基稱：「英格蘭的比賽最能將家庭及社區連繫，這是個特別時刻讓我們將歡樂帶給所有支持者，對我們國家而言是何等重要之事。」被視為「現代足球發源地」的英國，近年當英格蘭在國際大賽有表現，便打出旗號要將足球帶回家，修夫基自然期望麾下球員能完成任務。人腳方面，英格蘭翼鋒布卡約沙卡及時傷愈，將可以強陣出戰；不過邊鋒之多，要在基亞利殊、查頓辛祖、沙卡及菲爾科頓中作抉擇，將是幸福的煩惱。面對在基斯甸艾歷臣缺陣後成功轉打三中堅的丹麥，英軍最令人擔心的還是最終要靠12碼決勝。


丹麥「英兵」倒戈
丹麥方面，繼續書寫1992年奇蹟後另一神話，除艾歷臣缺陣，其餘戰將均可候命。不計上季以租借身份效力富咸的後衛佐基姆安達臣，現時大軍陣內仍有6人在英格蘭聯賽搵食，其中效力熱刺的中場賀積查治，據報已與國家隊友分享防範球會隊友哈利卡尼的心得；而車路士中堅安達斯基斯坦臣今屆賽事表現神勇，有統計指出他的極速更勝英軍快馬史達寧，將成客軍爭勝的秘密武器，有力一戰。

news-images
基亞利殊表現搶鏡。
 news-images
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐國盃-誓破4強魔咒-英軍強勢迎丹麥-274748
#Hashtags
歐國盃英格蘭丹麥三獅兵團4強魔咒修夫基布卡約沙卡基亞利殊查頓辛祖沙卡菲爾科頓基斯甸艾歷臣佐基姆安達臣賀積查治哈利卡尼安達斯基斯坦臣史達寧

尼馬夥新拍檔助巴西闖決賽

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
尼馬夥新拍檔助巴西闖決賽
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多