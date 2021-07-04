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歐國盃 4強掀神話戰 修夫基：任務未完
2 小時前
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歐國盃 4強掀神話戰 修夫基：任務未完
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修夫基

今屆歐國盃究竟會以丹麥神話或者三獅主場神話作結？又或者兩者均不是呢？憑哈利卡尼梅開二度，以4比0大破烏克蘭的英格蘭，在羅馬宣布闖入歐國盃4強，並返回溫布萊與丹麥爭入決賽。力爭首奪歐國盃的「三獅兵團」至今5戰0失球創歷史表現神勇，被視為奪標大熱，望能繼英軍66年捧世界盃後，再次在自己家門登上大賽王者寶座。主帥修夫基不忘提醒隊員任務未完，大軍仍須努力走完最後兩步，令「it's coming home」成真。
 

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哈利卡尼接應史達寧妙傳先開紀錄。

上仗16強開齋的哈利卡尼，今仗省兩粒，加上哈利馬古尼及佐敦軒達臣各入一球，英格蘭輕鬆大捷，乍現王者之風。三獅兵團今次是繼2018世盃、2019歐國聯後，連續第3個國際大賽打入4強；而他們對上一次打入歐國盃準決賽已是1996年、即25年前。當年英軍以主辦國身份打入4強，12碼決勝不敵德國被淘汰，當中在第6輪12碼被救出的「罪人」，正是現任領隊修夫基。要達成自己及國民「it's coming home」期盼的修夫基坦言，球隊過去4年經歷過一些令人振奮的晚上，但亦有傷痛的時刻，這都助球隊不斷成長，如今要實現首奪歐國盃冠軍美夢，球隊仍須努力，提醒球員，「仍要向前行多兩步，我知道會有甚麼在我們家中發生，大家都充滿自信。」

由4強及決賽3場賽事均於溫布萊上演，英格蘭將盡佔地利，修夫基稱：「我們現時並不滿足，還有很長路要走；今晚當然值得享受，但我已開始想着下個挑戰，大家將有機會開創歷史。」

在分組賽0入球被狠批的哈利卡尼，來到淘汰賽繼16強入波，今場更梅開二度，他表示：「這是我們在世盃後定下的目標，已逐步實現。世盃與歐國聯也做得很好，但今次要突破界限了；我們有更多大賽經驗，希望可做得更好完成任務。」英格蘭5戰0失球及單場攻入3個頭球，均開創歐國盃歷史。

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哈利馬古尼頂入第二球。
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哈利卡尼頭槌攻入第三球。
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佐敦軒達臣後備埋齋。

為撐艾歷臣 丹麥望神話延續
另邊廂，丹麥繼續爭取重演1992年奪標神話，在8強戰以2比1力克捷克闖關。丹麥是歐國盃史上首支頭兩場分組賽全敗而打入4強的球隊，至今決賽周入11球則是隊史紀錄。丹麥主帥祖文特賽後再次將晉級歸功與正在養病的基斯甸艾歷臣：「我每天也想着他，大家一直也為他去爭勝，無論是今場或是之後在溫布萊的賽事，他有無比的功勞。」

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丹麥賽後如捧盃式慶祝。
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為丹麥射入致勝球的多爾貝治(左1)，今屆已取得3個入球。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐國盃-4強掀神話戰-修夫基：任務未完-274433
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