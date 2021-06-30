歐國盃8強 基亞連尼專剋盧卡古 意大利有計鬥比利時

歐國盃8強今晚開打，重頭戲比利時火併意大利(03/07 03:00)，於德國慕尼黑上演。雖然「歐洲紅魔鬼」比利時是世界「一哥」，但他們今場有兩大主力上陣成疑，戰力恐大打折扣；反觀意大利有「盧卡古剋星」基亞連尼復出，挾31場不敗氣勢而臨，被看高一線。



比利時上圈以1比0勇挫葡萄牙，由分組賽至今4戰全勝，表現平穩但未見突出，陣中兩大中場發電機奇雲迪布尼與夏薩特上仗先後傷出，儘管賽後檢查證實二人傷勢未算嚴重，但主帥馬天尼斯親證他們恐難趕及在今場復出，大軍戰力難免打折扣。至於門將米洛列特因傷退隊，在泰拔高圖爾斯繼續在陣下，影響反而不大；但後防老化面對意大利的高位壓迫打法，易出錯漏。

意大利方面，上場16強戰遇上整體戰出色的奧地利，表現稍見跌Watt，要戰至加時才以2比1淘汰對手，不過兩名後備奇兵費達歷高基艾沙與馬迪奧比辛拿各建一功，成為贏波功臣，可見意大利後備兵源不俗，在大賽中或成勝負關鍵。事實上，文仙尼正遇上快樂的煩惱，如中場有新冒起的文路爾盧卡迪利與馬高華拉堤需要二揀一，兩位勤力的前鋒、比洛迪及恩莫比尼亦有得爭，甚至上仗功臣基艾沙也有力搶正選。當然，「藍衣兵團」今場最重要的「變陣」，是中堅隊長基亞連尼小休兩仗後能傷愈復任正選，此子過去曾6戰比利時首席射手盧卡古，僅曾讓這位「新魔獸」攻入1球12碼；被視為能徹底凍結「渣古」的最理想人選，大大增強意軍勝算。

瑞士夠韌 狂牛鬥攻

同晚在俄羅斯聖彼德堡上演的早場，瑞士將挑戰3屆冠軍西班牙(03/07 00:00)。瑞士上輪16強賽戲劇性淘汰世盃冠軍法國，有意外驚喜，惟隊長中場格列沙加因累積黃牌停賽，攻守力均打折扣，要靠全隊士氣及韌力制勝。「狂牛兵團」上場驚濤駭浪踢走克羅地亞，近2場連加時合共攻入10球，而前鋒艾華路莫拉達攻入加時關鍵的入球，或腳風轉順，面對陣容不整的瑞士，有力贏波晉級。