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歐國盃8強 基亞連尼專剋盧卡古 意大利有計鬥比利時
3 小時前
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歐國盃8強比利時意大利基亞連尼奇雲迪布尼夏薩特馬天尼斯泰拔高圖爾斯高位壓迫費達歷高基艾沙馬迪奧比辛拿文仙尼文路爾盧卡迪利馬高華拉堤比洛迪恩莫比尼盧卡古瑞士西班牙艾華路莫拉達格列沙加
歐國盃8強 基亞連尼專剋盧卡古 意大利有計鬥比利時
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歐國盃8強今晚開打，重頭戲比利時火併意大利(03/07 03:00)，於德國慕尼黑上演。雖然「歐洲紅魔鬼」比利時是世界「一哥」，但他們今場有兩大主力上陣成疑，戰力恐大打折扣；反觀意大利有「盧卡古剋星」基亞連尼復出，挾31場不敗氣勢而臨，被看高一線。
 

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盧卡古
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基亞連尼

比利時上圈以1比0勇挫葡萄牙，由分組賽至今4戰全勝，表現平穩但未見突出，陣中兩大中場發電機奇雲迪布尼與夏薩特上仗先後傷出，儘管賽後檢查證實二人傷勢未算嚴重，但主帥馬天尼斯親證他們恐難趕及在今場復出，大軍戰力難免打折扣。至於門將米洛列特因傷退隊，在泰拔高圖爾斯繼續在陣下，影響反而不大；但後防老化面對意大利的高位壓迫打法，易出錯漏。

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迪布尼(下)與夏薩特(上)上仗先後傷出。
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意大利方面，上場16強戰遇上整體戰出色的奧地利，表現稍見跌Watt，要戰至加時才以2比1淘汰對手，不過兩名後備奇兵費達歷高基艾沙與馬迪奧比辛拿各建一功，成為贏波功臣，可見意大利後備兵源不俗，在大賽中或成勝負關鍵。事實上，文仙尼正遇上快樂的煩惱，如中場有新冒起的文路爾盧卡迪利與馬高華拉堤需要二揀一，兩位勤力的前鋒、比洛迪及恩莫比尼亦有得爭，甚至上仗功臣基艾沙也有力搶正選。當然，「藍衣兵團」今場最重要的「變陣」，是中堅隊長基亞連尼小休兩仗後能傷愈復任正選，此子過去曾6戰比利時首席射手盧卡古，僅曾讓這位「新魔獸」攻入1球12碼；被視為能徹底凍結「渣古」的最理想人選，大大增強意軍勝算。

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基艾沙上仗射入靚波。
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恩莫比尼

瑞士夠韌 狂牛鬥攻
同晚在俄羅斯聖彼德堡上演的早場，瑞士將挑戰3屆冠軍西班牙(03/07 00:00)。瑞士上輪16強賽戲劇性淘汰世盃冠軍法國，有意外驚喜，惟隊長中場格列沙加因累積黃牌停賽，攻守力均打折扣，要靠全隊士氣及韌力制勝。「狂牛兵團」上場驚濤駭浪踢走克羅地亞，近2場連加時合共攻入10球，而前鋒艾華路莫拉達攻入加時關鍵的入球，或腳風轉順，面對陣容不整的瑞士，有力贏波晉級。

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兩隊前鋒施費洛域(左)及艾華路莫拉達(右)分別在16強戰取得入球。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐國盃8強-基亞連尼專剋盧卡古-意大利有計鬥比利時-274234
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