歐國聯4強︱法國下半場戲劇性反勝 3:2擊敗比利時入決賽

歐洲國家聯賽的4強，昨晚(7日)在意大利的都靈上演最後的四強激戰，世界盃冠軍法國面對世界排名第一的比利時。比利時雖然上半場取得兩個入球領先，但是最後法國憑盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）完場前建功，以3:2反勝比利時，將與西班牙在周日(10日)決賽爭冠軍。

2018年世界盃冠軍法國，當屆正好在4強面對比利時，並以1球擊敗對手打入決賽。事屆3年兩軍在意大利都靈再度碰頭，比利時由恩歷克卡拉斯高（Yannick Carrasco）37分鐘先入球領先，而盧卡古（Romelu Lukaku）在3分鐘為比利時將比數擴大至2:0完半場。

盧卡古下半場詐糊

然而換邊後法國隊進行大反擊。賓斯馬（Karim Benzema）在62分鐘接應基利安麥巴比（Kylian Mbappe）的助攻先追1球，而之後比利時守將在69分鐘禁區內犯規，令法國獲得12碼，並由麥巴比射入追平。雖然比利時之後有盧卡古再將皮球送入網，但卻因越位而無效。之後法國在補時階段，由效力拜仁慕尼黑的盧卡斯靴南迪斯射入，為法國3:2戲劇性反勝比利時，取得周日的決賽資格。