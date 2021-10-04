歐國聯4強｜意大利迎擊西班牙 狂牛傷兵多難復仇

國際賽期殺到，今晚深夜將有歐國聯4強大戰，由意大利在聖西路主場火併西班牙(07/10 02:45)，合演今夏歐國盃準決賽翻版。歐國盃盟主、「藍衣兵團」當日憑互射12碼淘汰「狂牛」，狂牛今仗意欲復仇，但受傷兵困擾，要挫主隊闖決賽並非易事。

歐國聯4強組成的決賽周將在意大利上演，另一場準決賽在周四深夜舉行，由比利時對法國。身為主辦國的藍衣兵團，雖然在上月世盃外狀態稍見回落，接連賽和保加利亞與瑞士，可是之後回勇，以5比0大炒立陶宛，振奮軍心，同時將由他們保持的國際賽最長不敗紀錄增至37場，保住氣勢。

意大利主帥文仙尼賽前表示：「如果贏完歐國盃，再拿下歐國聯，那真的太好了，不過當然絕不容易。」文帥同時點名讚賞西班牙，指狂牛兵團是他們在歐國盃中遇到的最強大對手，可以肯定，意軍今場絕不會掉以輕心。人腳方面，拉素前鋒恩莫比尼因傷退隊，更突顯球隊正前鋒欠銳問題，而其位置預計會由祖雲達斯新星摩斯堅恩頂上，夥拍費達歷高基艾沙與恩斯治尼攻堅。至於中後場則保留歐國盃奪冠大軍陣容，實力依然強大。

另邊廂，翻查資料，西班牙近5次法定時間對戰意大利，只得1勝，對上一次作客意大利贏波，更要倒數至1971年，心理上難免落入下風。更麻煩是主帥安歷基面對沉重傷兵問題，中場新星柏迪、主將堤亞高艾簡達拿、前鋒艾華路莫拉達等均因傷落選今次名單，陣容不整下，只靠回勇的迪基亞鎮守大門，前線要以費倫托利斯支撐，要成功復仇，恐怕不輕易。

歐國聯4強｜意大利迎擊西班牙 狂牛傷兵多難復仇