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歐國聯4強｜意大利迎擊西班牙 狂牛傷兵多難復仇
3 小時前
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歐國聯意大利西班牙文仙尼摩斯堅恩費達歷高基艾沙恩斯治尼安歷基迪基亞費倫托利斯
歐國聯4強｜意大利迎擊西班牙 狂牛傷兵多難復仇

國際賽期殺到，今晚深夜將有歐國聯4強大戰，由意大利在聖西路主場火併西班牙(07/10 02:45)，合演今夏歐國盃準決賽翻版。歐國盃盟主、「藍衣兵團」當日憑互射12碼淘汰「狂牛」，狂牛今仗意欲復仇，但受傷兵困擾，要挫主隊闖決賽並非易事。

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恩斯治尼繼續擔任進攻重心。
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基艾沙
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堅恩

歐國聯4強組成的決賽周將在意大利上演，另一場準決賽在周四深夜舉行，由比利時對法國。身為主辦國的藍衣兵團，雖然在上月世盃外狀態稍見回落，接連賽和保加利亞與瑞士，可是之後回勇，以5比0大炒立陶宛，振奮軍心，同時將由他們保持的國際賽最長不敗紀錄增至37場，保住氣勢。

意大利主帥文仙尼賽前表示：「如果贏完歐國盃，再拿下歐國聯，那真的太好了，不過當然絕不容易。」文帥同時點名讚賞西班牙，指狂牛兵團是他們在歐國盃中遇到的最強大對手，可以肯定，意軍今場絕不會掉以輕心。人腳方面，拉素前鋒恩莫比尼因傷退隊，更突顯球隊正前鋒欠銳問題，而其位置預計會由祖雲達斯新星摩斯堅恩頂上，夥拍費達歷高基艾沙與恩斯治尼攻堅。至於中後場則保留歐國盃奪冠大軍陣容，實力依然強大。

另邊廂，翻查資料，西班牙近5次法定時間對戰意大利，只得1勝，對上一次作客意大利贏波，更要倒數至1971年，心理上難免落入下風。更麻煩是主帥安歷基面對沉重傷兵問題，中場新星柏迪、主將堤亞高艾簡達拿、前鋒艾華路莫拉達等均因傷落選今次名單，陣容不整下，只靠回勇的迪基亞鎮守大門，前線要以費倫托利斯支撐，要成功復仇，恐怕不輕易。

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迪基亞
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費倫托利斯

歐國聯4強｜意大利迎擊西班牙 狂牛傷兵多難復仇

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐國聯4強｜意大利迎擊西班牙-狂牛傷兵多難復仇-287511
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