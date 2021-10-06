歐國聯4強｜星級三叉戟對陣 法國比利時大激鬥

歐國聯4強今晚深夜續演另一場大戰，由比利時火併法國(08/10 02:45)，將在意大利都靈上演。比利時3年前在世盃準決賽僅負法國0比1出局，今次再遇，主帥馬天尼斯揚言非為復仇，只會力爭入決賽。至於法國主帥迪甘斯預言這會是一場硬仗，會懷著尊敬的心，跟對手一較高下。

世界排名第1的比利時，近年每逢大賽均被視為熱門，但始終與冠軍無緣；這支「歐洲紅魔」今夏歐國盃8強不敵意大利出局，今次來到歐國聯，當然期望能在意國登頂，將烏氣盡吐。3年前交手，比利時贏形勢輸波，對於今場復仇戰，馬天尼斯表示：「這肯定與復仇無關，我們真的很期待今戰；法國是世界冠軍，我們希望將他們打敗，然後殺入決賽。」

比利時自歐國盃出局後，上月3場世盃外全勝，狀態大勇，球隊今場會有中場重心奇雲迪布尼傷愈歸隊，配上夏薩特與盧卡古「DHL三叉戟」攻堅，縱然梅頓斯因傷缺陣，火力仍強。至於防線雖有華美倫因日職抗疫隔離問題未被徵召，但在卡塔爾搵食的艾達韋列特病愈，有望擔正登場，配上泰拔高圖爾斯把關，防守仍然有一定實力。

三叉戟BMG大戰DHL

法國方面，經歷歐國盃內訌失利，在上月世盃外3戰亦只得1勝2和，狀態的確未如理想。老將前鋒基奧特再次落選，但前線卻有基利安麥巴比傷愈歸隊，將取代安東尼馬迪爾，與基沙文及賓施馬合組「BMG」超強鋒線，全力爭取反彈，然而防守中場尼高路簡迪因感染新冠肺炎缺陣，影響較大。對於今場大戰，主帥迪甘斯聲言絕不能大意：「這會是場苦戰，包括在體能、戰術與技術的頂級較量。他們是世界排名第一的球隊，擁有良好組織及高質新人，部分球員代表國家隊逾百次，攻守同樣出色。」不過，比利時自1981年的世盃外，便未嘗在正式比賽擊敗法國，乘對手狀態一般，今次必力圖取得突破。

歐國聯4強｜星級三叉戟對陣 法國比利時大激鬥