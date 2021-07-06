歐戰開鑼｜盧卡古回歸沖喜 車仔撼黃潛爭歐超盃

繼英格蘭慈善盾開戰象徵英超將展開，歐洲球壇亦全面開打！歐洲超級盃今晚於北愛爾蘭貝爾法斯特爆發，由歐聯冠軍車路士大戰歐霸冠軍維拉利爾(12/08 03:00)。賽前「藍戰士」有比利時射手盧卡古相隔7年，快將回巢的消息沖喜，大軍士氣提升，望響頭炮。



28歲的盧卡古據報將會以約9,750萬鎊轉會費回歸車路士，這位比利時「新魔獸」之前在2011至2014年間曾效力「藍戰士」，可惜一直未受重用；最終在2014年過檔愛華頓漸現光芒，惟轉投曼聯成魔後，表現卻未及預期，終再轉會國際米蘭，在意甲入球不斷，助國米奪意甲錦標。消息指，盧卡古日前已在米蘭市完成首部分體能測試，之後飛抵倫敦，完成餘下交易程序。經歷多次「貴價」轉會，連同今次重披「藍戰士」盔甲，盧卡古的累積轉會費將突破3億英鎊，超越巴西名將尼馬，成為球壇史上累積轉會費最高球員。

雖然盧卡古若能在英國時間周二晚上11時前完成轉會，仍可及時註冊參加今場歐超盃大軍；但有報道指，成事之後，他將會待球隊戰畢歐超盃後，才於倫敦與大軍會合。

說回今晚歐超盃大戰，車路士的主將如美臣蒙特、芝維爾、列斯占士及佐真奴費路等，在結束國際賽後休假，已歸隊開操超過一星期，今場均有望披甲登場；而迪姆華拿則有望擔正掛帥，唯一是前鋒譚美阿巴謙有傳快將落實過檔羅馬，今仗應不會上陣。

維拉利爾方面，尼日利亞翼鋒卓禾斯將因傷缺陣，西班牙射手謝拉特摩蘭奴則會掛帥擔正。之前首次在國際大賽揚威的「黃潛艇」在名帥艾美利領導下，將力爭首次在歐超盃登頂；而車路士過去曾4度出戰歐超盃，只曾一次稱霸，且看車路士領隊杜曹能否領軍擊敗對手，為新季打響頭炮。