Am730
Am730
Am730
Am730
Sport
歐戰開鑼｜盧卡古回歸沖喜 車仔撼黃潛爭歐超盃
4 小時前
#Hashtags
歐洲超級盃車路士維拉利爾盧卡古累積轉會費最高美臣蒙特芝維爾列斯占士佐真奴費路迪姆華拿謝拉特摩蘭奴艾美利杜曹
歐戰開鑼｜盧卡古回歸沖喜 車仔撼黃潛爭歐超盃
news-images
盧卡古將再戰英超。

繼英格蘭慈善盾開戰象徵英超將展開，歐洲球壇亦全面開打！歐洲超級盃今晚於北愛爾蘭貝爾法斯特爆發，由歐聯冠軍車路士大戰歐霸冠軍維拉利爾(12/08 03:00)。賽前「藍戰士」有比利時射手盧卡古相隔7年，快將回巢的消息沖喜，大軍士氣提升，望響頭炮。
 

28歲的盧卡古據報將會以約9,750萬鎊轉會費回歸車路士，這位比利時「新魔獸」之前在2011至2014年間曾效力「藍戰士」，可惜一直未受重用；最終在2014年過檔愛華頓漸現光芒，惟轉投曼聯成魔後，表現卻未及預期，終再轉會國際米蘭，在意甲入球不斷，助國米奪意甲錦標。消息指，盧卡古日前已在米蘭市完成首部分體能測試，之後飛抵倫敦，完成餘下交易程序。經歷多次「貴價」轉會，連同今次重披「藍戰士」盔甲，盧卡古的累積轉會費將突破3億英鎊，超越巴西名將尼馬，成為球壇史上累積轉會費最高球員。

雖然盧卡古若能在英國時間周二晚上11時前完成轉會，仍可及時註冊參加今場歐超盃大軍；但有報道指，成事之後，他將會待球隊戰畢歐超盃後，才於倫敦與大軍會合。

說回今晚歐超盃大戰，車路士的主將如美臣蒙特、芝維爾、列斯占士及佐真奴費路等，在結束國際賽後休假，已歸隊開操超過一星期，今場均有望披甲登場；而迪姆華拿則有望擔正掛帥，唯一是前鋒譚美阿巴謙有傳快將落實過檔羅馬，今仗應不會上陣。

news-images
迪姆華拿

維拉利爾方面，尼日利亞翼鋒卓禾斯將因傷缺陣，西班牙射手謝拉特摩蘭奴則會掛帥擔正。之前首次在國際大賽揚威的「黃潛艇」在名帥艾美利領導下，將力爭首次在歐超盃登頂；而車路士過去曾4度出戰歐超盃，只曾一次稱霸，且看車路士領隊杜曹能否領軍擊敗對手，為新季打響頭炮。

news-images
謝拉特摩蘭奴
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐戰開鑼｜盧卡古回歸沖喜-車仔撼黃潛爭歐超盃-279858
#Hashtags
歐洲超級盃車路士維拉利爾盧卡古累積轉會費最高美臣蒙特芝維爾列斯占士佐真奴費路迪姆華拿謝拉特摩蘭奴艾美利杜曹
Am730

東京殘奧會｜8月24日開幕 香港隊24人參賽衝擊獎牌 (附港隊名單及參賽項目)

PSG傾掂美斯 周薪50萬英鎊簽約兩年

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
東京殘奧會｜8月24日開幕 香港隊24人參賽衝擊獎牌 (附港隊名單及參賽項目)
Am730
Am730
PSG傾掂美斯 周薪50萬英鎊簽約兩年
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多