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歐洲世盃外 英軍和波 長勝斷纜 修夫基零換人捱轟
2021-09-10
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歐洲世盃外 英軍和波 長勝斷纜 修夫基零換人捱轟
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修夫基

今夏帶領英格蘭在歐國盃勇奪亞軍的名帥修夫基，帶領三獅兵團在世盃外歐洲區I組作客波蘭一戰，結果在補時階段失守，慘被逼和1比1，小組5連勝走勢告終。賽後，英軍球迷瘋狂炮轟修夫基全場零換人安排。
 

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卡尼妙射先開紀錄。
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波蘭臨完場追和。

相比上仗大勝安道爾之戰，修夫基在今場對波蘭為正選陣容作全數調動，改以前戰大炒匈牙利的勝利11人出戰；但面對波蘭奮力頑抗，三獅兵團要戰至72分鐘才由隊長哈利卡尼的禁區外勁射打破缺口。但戰至補時階段，修夫基一直未有換人，期望可保住勝果到尾；可惜在補時2分鐘，後備上陣的施文斯基接應羅拔利雲度夫斯基左路傳中近門頂入，為波蘭追和1比1完場，各得1分。

賽後英格蘭於I組以6戰5勝1和16分排榜首，分別帶離次席及第3位的阿爾巴尼亞及波蘭4分及5分，出線形勢依佔優。但對於修夫基今場零換人的決定，網民賽後在社交媒體瘋狂開火，有網民質疑修夫基對換人調動的零想法，亦有網民大鬧今次是球壇史上最差的主帥管理。

對於各界質疑，修夫基卻拒絕接受：「我們一直全面控制形勢，各人都表現出色，擁有大量控球權，這根本不是個換人的好時機。」他同時指出早知今場是小組最難打的一戰，而隊長哈利卡尼則承認在補時被追和是難以接受。

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摩斯堅恩(上)與拉斯柏度尼(下)。

意大利37場不敗創紀錄
另邊廂，意大利於C組主場大勝立陶宛5比0，兩位「00後」小將摩斯堅恩與拉斯柏度尼均有高水準演出，前者梅開二度，後者逼令對手擺烏龍之餘，亦有一球進帳。連同今場勝仗，意軍在主帥文仙尼領導下，寫下國際賽37場不敗佳績，正式超越巴西，獨佔國際賽史上最長不敗紀錄，可喜可賀。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐洲世盃外-英軍和波-長勝斷纜-修夫基零換人捱轟-284204
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