歐盃戰火｜歐霸歐協聯爭出線 韋斯咸熱刺分途出擊

歐聯之後，今晚輪到歐霸、歐協聯擔大旗，其中英超有韋斯咸與熱刺分途出戰。「槌仔幫」於歐霸H組追擊亨克(22/10 03:00)，3分志在必得，望保分組賽全勝。熱刺在歐協聯G組客戰維迪斯(22/10 00:45)，或在輪換下有失分危機。

韋斯咸在歐霸分組賽兩戰全勝，先後殺敗薩格勒布戴拿模與維也納迅速，實力明顯略高於同組對手。槌仔幫上輪英超以1比0勇挫愛華頓，瞬即從之前不敵賓福特中反彈，近期各項賽事4勝1負，今場乘勇主場出戰，值得睇好。人腳方面，捷克前鋒卡拿爾早前驗出感染新冠肺炎缺陣，但此子今夏加盟後一直未受重用，影響不大，反而其同胞中場湯馬士蘇錫克，上仗英超被踩傷面部需要縫針，今場或休戰，另一中場迪格蘭賴斯或要兼負攻守重任。可幸主帥莫耶斯賽前收到好消息，中場麥克盧保與賴恩費特歷斯均傷愈可候命上陣。對手亨克上輪分組賽淨吞薩格勒布戴拿模3蛋，小組1勝1負，要爭出線仍須努力，但作客倫敦恐怕難以招架。

熱刺不「夫添」或失分

另邊廂，熱刺在歐協聯G組以2戰4分與雷恩同分，僅以較佳得失球差排榜首。熱刺近期回勇，上輪英超3比2力克紐卡素，近期賽事錄得3連勝，重拾信心。不過，對手維迪斯近態亦不俗，雖然上輪歐協聯不敵雷恩，但近4輪荷甲是錄3勝1和，在熱刺或會輪換收起孫興民、哈利卡尼及尼當比利等主力下，在主場出擊的維迪斯或有望搶分。

歐盃戰火｜歐霸歐協聯爭出線 韋斯咸熱刺分途出擊