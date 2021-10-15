歐聯大戰｜不老阿蘇領軍倒戈 馬體會蓄銳迎擊紅軍

歐聯分組賽本周上演第3輪賽事，今晚焦點「死亡B組」榜首大戰馬德里體育會主場大戰利物浦(20/10 03:00)。馬體會因為一眾國腳遲歸隊，獲西甲賽會特准推遲上周末聯賽，得以休戰充足，在今場全力爭勝。大勇的利物浦亦有巴西雙將提前往西班牙候命，今場回歸大軍，以最強陣容出征，爭取小組3連勝。

馬體會原定上周末對CF格蘭納達之戰獲准推遲，一眾南美洲國腳如蘇亞雷斯、安祖哥利亞與迪保羅等，今場均可候命，其中蘇雷亞斯今場倒戈「紅軍」成關注點，34歲的阿蘇今季聯賽8戰入4球，在歐聯亦有進帳，剛戰世盃外亦曾射破巴西大門，腳風甚順；但陣中史提芬沙域與荷西基文尼斯缺陣，防線存隱憂。作客的利物浦剛戰英超以5比0大破屈福特，「埃及文明」前鋒組合穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼與羅拔圖法明奴均有入球，氣勢強勁。紅軍在分組賽兩戰全勝，今場勢必望取3分，以盡早出線。球隊兩名巴西國腳包括門將艾利臣比加與中場法賓奴因配合英超抗疫政策需要隔離，主帥高普索性安排二人提前往馬德里，全力備戰以強陣出擊。

PSG大戰RB萊比錫

另邊廂，A組形勢混亂，目前兩戰4分的巴黎聖日耳門(PSG)，將迎擊德甲實力分子RB萊比錫(20/10 03:00)。PSG剛戰殘陣踢法甲照贏波，今場包括美斯與馬昆賀斯等復出，但迪馬利亞則繼續停賽，門將基羅拿華斯有傷上陣成疑，不過面對小組包尾的萊比錫，主隊勝望仍高。至於同組曼城作客神奇之師布魯日。

歐聯大戰｜不老阿蘇領軍倒戈 馬體會蓄銳迎擊紅軍