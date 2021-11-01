歐聯大戰｜蘇B保帥位第2擊 紅魔征阿特蘭大

歐聯分組賽今晚進入第4輪賽事，F組曼聯將作客阿特蘭大(03/11 04:00)。紅魔鬼近況飄忽，雖然領隊蘇斯克查剛戰變陣「3-5-2」成功，攻守均獲改善，但今場遇上實力不俗的阿特蘭大，後者在首循環慘被曼聯反勝2比3，今輪返回地頭出擊誓復仇。

曼聯在英超狂吞利物浦5蛋後，主帥蘇B一度傳隨時被炒，其後再傳之後3場英超加歐聯賽事，將是他的帥位保衛戰。結果，曼聯先在英超作客3球大勝熱刺，助蘇B闖過頭關，壓力稍減，不過今場出訪「藍黑兵團」絕不易打。

人腳方面，上仗對熱刺，蘇B變陣成功，由基斯坦奴朗拿度與卡雲尼合組的70歲雙鋒組合顯威力，今仗或續遣掛帥；上仗法國國腳華拉尼復出，防線馬上回穩，預計今場會將再用3中堅陣式，配雙翼衛踢法，等待反擊機會。

紅魔鬼現以3戰6分排小組榜首，阿特蘭大則與維拉利爾同得4分緊隨其後，為爭出線，阿特蘭相信會在主場採取主動搶3分。阿隊上輪與曼聯交手，一度領先2比0，可見雙方實力接近，球隊剛戰意甲與拉素打和2比2，主帥加斯柏連尼直指拉素踢法與曼聯近似，認為是最理想的備戰。此外，守將美列迪美羅已在剛戰意甲傷愈，中堅拉菲爾杜萊據報亦傷愈可候命，整體實力足與曼聯一戰，有望合演好戲。

車仔作客馬模勢取3分

另邊廂，衛冕的車路士將在H組作客瑞典馬模(03/11 01:45)，車路士雖然續有盧卡古與迪姆華拿養傷，但頂替擔正「偽中鋒」的夏維斯，及中後場球員均有後上入球能力，如列斯占士與美臣蒙特等近期接連有士哥，面對小組3戰全敗的馬模，藍戰士或當練兵。

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