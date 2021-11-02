歐聯大戰｜PSG訪萊比錫有暗湧 曼城大戰前誓宰布魯日

歐聯分組賽第4輪焦點落在A組的亂局身上，4隊中「意外地」有3隊爭出線，形勢緊湊。其中英超冠軍曼城在本土賽事連續兩場不勝，狀態下滑，今輪迎戰「黑馬」比利時班霸布魯日(04/11 04:00)，望再炒對手，為迎接曼市打吡壯行色。至於同時開賽的巴黎聖日耳門(PSG)客戰RB萊比錫，PSG上次對碰險勝，今場客戰恐有暗湧。

曼城現以3戰2勝1負6分在A組排次名，今輪遇上少2分的布魯日當然不容有失，否則出線或有危機。兩軍在上輪交手，曼城以大超班姿態作客大勝5比1，但球隊近況轉沉，先是在英聯盃賽和韋斯咸，互射12碼出局；然後是剛戰英超主場竟然淨吞水晶宮兩蛋，表現令人失望。

藍月亮周六將要作客出戰曼徹斯特打吡，今場會否留力，值得深思。消息指，包括中場馬列斯與前鋒史達寧，今場均會回歸正選，但奇雲迪布尼則或會收作後備。西班牙前鋒費倫托利斯仍在養傷，菲爾科頓或會再次串演「偽9號」登場。以球隊在歐聯近7場主場全勝佳績，仍被睇高一線。

布魯日方面，自不敵曼城後，在國內賽事表現持續勇態，在各項賽事近5場客戰亦未逢敗績，增強今場出訪曼城信心。球隊中場艾華利斯巴蘭達停賽，實力受損，但前鋒新星路亞蘭治與中場大將魯特禾馬，均力威脅藍月防線。

同組「一哥」PSG作客RB萊比錫，上輪在巴黎交手，PSG險勝3比2，今場PSG雖有前鋒基利安麥巴比與阿舒拉夫復出，但同時有球王美斯因傷缺陣，對著3戰全敗，已無退路的萊比錫，PSG亦要小心應付。

紅軍再鬥馬體會

另外，上輪險勝3比2馬德里體育會、在B組3戰全勝的利物浦，將主場再鬥馬體會(04/11 04:00)。馬體會目前與波圖同得4分，今場雖有上輪表現出色但「領紅」的基沙文停賽，相信仍會全力出擊搶3分，至於紅軍若能取勝，將提早確保出線。

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