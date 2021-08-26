歐聯抽籤C朗再鬥美斯？

根據外國傳媒報道，意甲祖雲達斯的球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）與英超的曼城已達成協議，或將於轉會窗結束前加盟。而今日(27日)凌晨舉行的歐聯分組賽抽籤，曼城與巴黎聖日耳門被抽入A組，意味C朗加盟曼城可能會再次與美斯分組賽碰頭。

ESPN昨日報道，稱消息人士透露，C朗與曼城領隊哥迪奧拿在周四(26日)通電話，討論離開祖雲達斯，據報已達成協議。有指轉會到轉會費階段，報道表示有關人士對轉會費的討論審慎樂觀，意味C朗重返英超的機會並不少。

傳麥巴比16.5億加盟皇馬

另外，ESPN亦報道皇家馬德里與巴黎聖日耳門就法國前鋒麥巴比（Kylian Mbappe）的轉會即將達成轉會費協議，該22歲前鋒將以1.8億歐元（約16.5億港元）轉會費，加盟皇馬。

而在今日凌晨進行的歐聯抽籤，曼城與巴黎聖日耳門、德甲RB萊比錫及比利時布魯日同編入A組。至於衞冕的車路士，則與祖雲達斯、俄羅斯辛尼特及瑞典的馬模同組，而西甲的馬德里體育會、英超利物浦、葡超波圖及意甲AC米蘭同被編入B組，將是今屆的死亡之組。

歐聯分組：

A組：曼城（英格蘭）、巴黎聖日耳門（法國）、RB萊比錫（德國）、布魯日（比利時）

B組：馬德里體育會（西班牙）、利物浦（英格蘭）、波圖（葡萄牙）、AC米蘭（意大利）

C組：士砵亭（葡萄牙）、多蒙特（德國）、阿積士（荷蘭）、比鍚達斯（土耳其）

D組：國際米蘭（意大利）、皇家馬德里（西班牙）、薩克達（烏克蘭）、舒列夫（摩爾多瓦）

E組：拜仁慕尼黑（德國）、巴塞隆拿（西班牙）、賓菲加（葡萄牙）、基輔戴拿模（烏克蘭）

F組：維拉利爾（西班牙）、曼聯（英格蘭）、阿特蘭大（意大利）、青年人（瑞士）

G組：里爾（法國）、西維爾（西班牙）、薩爾斯堡紅牛（奧地利）、禾夫斯堡（德國）

H組：車路士（英格蘭）、祖雲達斯（西班牙）、辛尼特（俄羅斯）、馬模（瑞典）