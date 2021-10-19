歐聯激戰｜普巴炮轟戰術不濟 曼聯受壓「迎蘭」

歐聯分組賽第3輪今晚深夜焦點有F組曼聯主場火併阿特蘭大(21/10 03:00)，近況低沉的紅魔鬼剛在英超敗陣，士氣大跌，主帥蘇斯克查雖獲管理層力保，但已飽受各界壓力，今場地頭出戰，兼有南美兵費特與卡雲尼回歸，但面對各項賽事近7場僅1敗的阿特蘭大，將受重大考驗。

曼聯上周末英超以2比4不敵李斯特城，蘇B勉強起用剛傷愈的哈利馬古尼擔正防線，結果防守上錯漏百出，該挪威名帥賽後承認自己排陣出錯，主將保羅普巴亦公開炮轟球隊戰術一直模糊不清：「老實說，我們長時間都在重複犯錯，卻找不到問題所在，經常輕易愚蠢失球。我們必須更成熟，踢出自己的足球，我們必須改變。」事實上，紅魔鬼之前已有中場重心般奴費南迪斯開火批評，而首席球星基斯坦奴朗拿度近仗亦陷入球荒，今場要爭勝難度不小。

人腳方面，表現捱轟的哈利馬古尼有望保住正選，至於南美兵中場費特與前鋒卡雲尼在缺席剛戰聯賽後，今場應可候命回歸，費特有望重返正選陣容，上仗傷愈復出兼入波的拉舒福特，則可大大加強球隊前線活力與板斧。

阿特蘭大剛戰意甲以4比1大勝安玻里，而在近7場賽事僅1敗。中場伊利錫剛戰意甲梅開二度，狀態回升，哥倫比亞前鋒杜雲沙柏達亦有進帳；這支以攻為守的「藍黑兵團」強勢出訪奧脫福，相信會給予主隊極大麻煩。

車仔主場撼馬模

同晚另一支英超球隊車路士，以衛冕身份在H組迎戰馬模(21/10 03:00)。藍戰士上輪分組賽以0比1負於祖雲達斯，現時2戰只得3分，要爭出線，今場要打醒精神。車路士今場有後防重心堤亞高施華復出，頂替受傷的魯迪格，防線繼續穩健，正陷入球荒的盧卡古，面對實力普通的馬模，或可大開殺戒，吐一口悶氣。

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