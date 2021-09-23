歐聯激戰｜曼聯變陣鬥黃潛難復仇

歐聯分組賽今晚焦點、Ｆ組曼聯主場對維拉利爾(30/09 03:00)。紅魔鬼近最近各項賽事4場輸3場，包括首場分組賽不敵年青人，為爭出線，今場已無退路；可是球隊即使有首席球星基斯坦奴朗拿度(C朗)支撐，但受後防線傷患、停賽問題影響，今戰要報回上屆歐霸決賽落敗之辱，絕不輕易。

今仗上演去屆歐霸決賽翻版，當日雙方戰至互射12碼才由維拉利爾捧盃，今場曼聯當然期望復仇，但紅魔鬼近況欠佳，只錄1勝3負，主帥蘇斯克查近期調兵遣將更遭質疑，上輪歐聯分組賽對年青人，更因入替C朗的連格補時犯大錯，回傳失誤令紅魔1比2敗走瑞士。人腳方面，C朗之前踢3場入4球的走勢，在上輪英超對阿士東維拉告終，中場重心般奴費南迪斯亦在該仗主射12碼宴客成失分罪人，兩位葡萄牙球星，極須迅速調整心態，力求打爭氣波。至於球隊防線將被逼變陣，右閘雲比沙卡上仗「領紅」需停賽、哈利馬古尼與勞基梳爾則因傷上陣成疑，只得華拉尼支撐防線，配上域陀連迪路夫與阿歷斯泰利斯、達洛治等，難免令人憂心。

客隊維拉利爾今季在西甲表現硬淨，至今6戰1勝5和，面對馬德里雙雄均能保不敗。雖說黃色潛艇今場或會有後防重心祖安科夫與前鋒謝拉特摩連奴缺陣，但主帥艾美利作客勢必加強防守，有望不失而回。

祖記迎戰車仔 巴塞訪賓菲加

同晚同時舉行賽事，H組祖雲達斯今季表現低迷，主場迎戰衛冕的車路士恐怕相當難打。E組巴塞隆拿在新星安素法迪復出尋回佳態下，出訪葡超領頭羊賓菲加，兩軍同樣力爭打開小組勝利之門。

歐聯激戰｜曼聯變陣鬥黃潛難復仇