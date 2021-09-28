歐聯激戰｜PSG挫曼城 哥帥笑賀球王 美斯瞓身演出兼開齋

萬眾矚目的歐聯冠軍前哨戰，歐聯A組巴黎聖日耳門(PSG)主場對曼城，結果主隊在球王美斯於王子公園球場，射入靚波開齋下，以2比0勝出。美斯今場除了入波，為保勝局更「瞓地」排人牆，賣力作戰；就連其前「波士」哥迪奧拿賽後都大讚，笑住輸波。

PSG今場憑伊祖沙古爾及美斯上、下半場各建一功，擊敗曼城。值得一提，今場美斯在PSG的「開齋」波，由隊友基利安麥巴比助攻，「MNM」組合終於初見火花；而當比賽尾段曼城前場取得罰球，美斯為保勝果，更按隊友馬昆奴斯指示在人牆後「瞓地」作雙重保護，認真賣命。賽後就連隊友尼馬亦將美斯的「瞓地」照放上網取笑一番。

曼城今場曾有扳平黃金機會，可惜史達寧的頭槌中楣，貝拿度施華衝前補射空門又離奇再中楣，終敗走巴黎。賽後哥迪奧拿卻未有介懷：「(美斯)那入球實在太夢幻，大家都知道要90分鐘守住美斯是不可能。我祝福美斯一切順利，如果他在巴黎開心，我便開心。」哥帥同時讚賞隊員表現，唯一是未能取得入球。

美斯本人賽後則在更衣室與尼馬及麥巴比的MNM組合合影威水相，並說：「這只是我在主場的第二場比賽，我還在適應新球隊。我跟尼馬及麥巴比的合作時間越長，默契便會更好；我們會繼續努力，一起成長。」

神奇球隊舒列夫挫皇馬連勝

另邊廂，皇家馬德里在D組主場倒灶，1比2不敵來自摩爾多瓦的舒列夫，後者小組兩戰全勝排榜首，震撼球壇。「銀河艦隊」皇馬全場34次射門9次中框，卻僅憑賓施馬靠12碼建功一度追和；賽後主帥安察洛堤指今場失利只因欠運，而賓施馬則成為史上首位連續17季在歐聯入球的球員。

歐聯激戰｜PSG挫曼城 哥帥笑賀球王 美斯瞓身演出兼開齋