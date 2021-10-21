歐聯激戰 曼聯落後兩球反勝 C朗絕殺魔性回歸

絕境逢生，魔性重現！英超老牌勁旅曼聯近期陷入低谷，來到歐聯F組大戰主場迎戰阿特蘭大，結果在半場落後兩球下，換邊後連入3粒，戲劇性反勝3比2，以3戰6分攀上榜首。代表紅魔鬼第300次出賽的首席球星基斯坦奴朗拿度(C朗)更成今場絕殺英雄，賽後他在社交網重申曼聯的永不放棄精神，是反勝關鍵。

柏沙歷與美列迪美羅在上半場連入兩球，助阿特蘭大領先2比0完半場，震驚主場球迷。不過曼聯換邊後表現脫胎換骨，拉舒福特與哈利馬古尼先後建功追平。到完場前9分鐘，C朗接應勞基梳爾左路傳中頂入，終為紅魔鬼鎖定3比2勝局。其中，客隊中堅、C朗祖雲達斯的舊隊友美列迪美羅半場傷出，亦是曼聯能逆轉勝的因素之一，此子在陣時除攻入一球外，在中路亦表現不俗，多次阻截紅魔的攻勢。

C朗繼續破紀錄

C朗披紅魔戰衣第300次上陣，今場亦是球員生涯第179場歐聯，個人累積攻入137個歐聯入波，而今場已是在歐聯攻破第38支不同球隊的大門，成功刷新自己保持的紀錄。之前幾場經常要「黑面」離場的C朗，入球後激動跪滑慶祝，賽後亦向鏡頭振臂歡呼。他更在社交網發文：「對，夢劇院再次激情如火！我們還活著！我們是曼聯，永不放棄，這裡就是奧脫福！」

C朗近期慘成曼聯戰績低迷的代罪羔羊，備受抨擊，對此，曼聯領隊蘇斯克查賽後回敬批評：「如果還有人對C朗的比賽態度及效率有懷疑，請好好看清楚這場比賽，看看他是如何跑動。面對皮球的時候，C朗的表現是最偉大的。」C朗今場尾段兩次回勇狂奔，均令球迷留下極深印象。此外，對於有記者質疑球員是否仍願意為蘇帥賣命，蘇B嚴肅回應：「這是對球員不尊重，大家都是為曼聯效力，能為曼聯出賽是莫大榮幸。」

歐聯激戰 曼聯落後兩球反勝 C朗絕殺魔性回歸