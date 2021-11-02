歐聯激鬥｜曼聯補時逼和阿特蘭大 蘇B：C朗是我們的米高佐敦

C朗又成功救蘇B，曼聯再捱過一關！紅魔鬼在歐聯F組作客阿特蘭大，兩度落後下，再次憑神級球星基斯坦奴朗拿度(C朗)梅開二度拯救球隊，逼和2比2，搶回1分，得以保住小組榜首及出線優勢。賽後領隊蘇斯克查大讚C朗在曼聯就如NBA公牛的米高佐敦。

阿特蘭大憑伊利錫與杜雲沙柏達在上、下半場各建一功，兩度領先，但C朗卻在上、下半場的補時階段梅開二度，再顯魔力！曼聯賽後以4戰7分，與以2比0擊敗年青人的維拉利爾並列榜首；阿特蘭大則以5分排第3；而在蘇B的「保帥位3連擊」中，頭兩場錄得1勝1和，僅接下來將是周六的英超曼市打吡迎戰曼城。

歐聯入球增至138

36歲的C朗再成蘇B拯救者，今場入波，令他成為自2003年雲尼斯達萊後，首位連續4場歐聯入波的曼聯球員。這也是C朗歷來第180場歐聯的第138個入波，續居歐聯史上射手榜第一。更值得注意是，C朗今季為曼聯在各項賽事攻入9球，每球也是關鍵，4次為球隊領先、3球追平，以及2球制勝，以行動證明他的神級位置。賽後，蘇B興奮大讚：「C朗真是不可思議！他今天為曼聯不止攻入一球，他對我們來說，就像是米高佐敦對公牛一樣重要。每到關鍵時刻，這些球員都會站出來，C朗讓我們變得更好。」至於C朗則說：「這場比賽很辛苦，但我們相信自己，從不放棄。最後時刻的入球有點幸運，但這就是足球。」同組的維拉利爾擊敗年青人後，主帥艾美利盛傳將會在周末前過檔英超新富豪球會紐卡素，意味今場勝仗或會是他在黃潛艇的告別戰。

另邊廂，拜仁慕尼黑憑射手羅拔利雲度夫斯基在其個人歐聯百戰連中三元，主場以5比2大勝賓菲加，在E組4戰全勝提早出線。至於祖雲達斯在H組亦以4比2大破辛尼特，同以全勝姿態闖入16強。

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