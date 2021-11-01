歐聯︱利雲杜夫斯基戴帽領拜仁大勝 與祖雲達斯率先晉級16強

拜仁慕尼黑前鋒利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）在他第100次歐聯上陣的比賽，大演帽子戲法，協助拜仁以5:2擊敗賓菲加，提前兩輪取得16強出線資格。而同樣鎖定16強席位，還有意大利的祖雲達斯，他們在另一場比賽，以4:2擊敗俄羅斯的辛尼特，在H組鎖定出線資格。

33歲的波蘭射手利雲杜夫斯基，帶領拜仁主場出戰葡萄牙的賓菲加。他在26分鐘為拜仁開紀錄後，再在32分鐘助攻隊友基拿比（Serge Gnabry），半場為拜仁領先2:1。換邊後利萊辛尼為拜仁擴大比數，加上利雲杜夫斯基再入兩球，最終拜仁以5:2大比數擊敗賓菲加。這是利雲杜夫斯基第4次在歐聯賽場大演帽子戲法。

拜仁贏波後，在E組以4戰全勝得12分，與第3位的賓菲加有8分差距，故提前兩輪取得出線16強資格。

祖記4:2破辛尼特

至於在H組的祖雲達斯，主場迎戰辛尼特。保羅戴巴拿（Paulo Dybala）為斑馬兵團先開紀錄，但邦路斯（Leonardo Bonucci）的烏龍球令客隊半場迫和1:1。不過換邊後戴巴拿先射入12碼領先，加上費達歷高基艾沙（Federico Chiesa）及艾華路莫拉達（Álvaro Morata）各建一功，協助祖雲達斯主場以4:2擊敗辛尼特。

完成4輪分組賽後，祖雲達斯在H組同樣取得4戰全勝，與第3位的辛尼特拉開至9分差距，同拜仁一樣取得率先晉級資格。將可專心應付之後的意甲聯賽。

艾馬利承認獲紐卡素青睞

另外在F組的維拉里爾，以2:0擊敗瑞士的年青人。維拉里爾領隊艾馬利（Unai Emery）在賽後的訪問承認英超的紐卡素有意邀請他出任領隊。他表示：「（紐卡素）有透露他們的興趣，不過現在沒有收到邀請。如果有的話，這會透過球會公布。我將會先集中於維拉里爾，現時是準備下周日(7日)對基達菲。」