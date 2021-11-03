歐聯︱紅軍雙殺馬體會晉級 皇馬入球破千

紅軍利物浦與荷蘭的阿積士，在周三(3日)晚的歐聯分組賽一同鎖定出線資格，而西班牙的皇家馬德里就憑賓斯馬（Karim Benzema）的兩個入球，以2:1擊敗烏克蘭薩克達之餘，更成為首支在歐聯以及前身歐冠盃合計以來，首支取得賽事1,000個入球的球會。

紅軍主場再戰西班牙的馬德里體育會，上半場就由迪亞高祖達（Diogo Jota）及沙迪奧文尼（Sadio Mane）的入球領先2:0。下半場雙方都互無記錄，最終利物浦以2:0的比數，在今屆賽事兩度擊敗對手，並以4戰全勝，在B組提前兩輪取得16強的出線資格。而同樣率先出線，還有阿積士，他們在另一邊廂以3:1作客反勝德國的多蒙特，同以4戰全勝在C組取得16強入場券。

至於D組的皇家馬德里，主場迎戰薩克達。賓斯馬在14分鐘雖然為球隊打開記錄，這亦是皇馬在歐聯有史以來的第1,000個入球，不過客隊在39分鐘一度扳平，半場兩隊踢平1:1。易邊後賓斯馬再建一功，帶領皇馬以2:1擊敗薩克達，在D組以9分領先，與第3的舒列夫有3分差距。現時皇馬是唯一一支在歐聯攻入1,000球的球隊，其次是德國的拜仁慕尼黑，僅得768球，而巴塞羅那則以655球排第3。

而英超的曼城在A組以4:1，主場擊敗比利時的布魯日，加上同組的巴黎聖日耳門以2:2賽和德國的RB萊比錫，曼城目前以9分在榜首領先第3位的布魯日5分，而聖日耳門以8分排次席。