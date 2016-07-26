歐聯︱美斯PSG首球破曼城 皇馬爆冷負舒列夫

今季加盟巴黎聖日耳門的阿根廷球星美斯（Lionel Messi），在昨晚(28日)的歐聯分組賽第2場，取得他加盟該法國班霸的首個入球，協助球隊以2:0擊敗英超的曼城，在分組升上榜首。而西班牙的皇家馬德里則爆出今季其中一場大冷門，主場竟以1:2負於摩爾多瓦的舒列夫，令舒列夫在分組以2連勝升上榜首。

因為與巴塞羅那未能完成續約，而「被迫」轉投PSG的美斯，在今仗與基尼安麥巴比（Kylian Mbappé）及尼馬（Neymar）合作攻堅，面對由前巴塞領隊哥迪奧拿領軍的曼城。PSG在8分鐘已由伊祖沙古爾（Idrissa Gueye）射入領先。曼城今仗有多次機會，然而獲得正選上陣的意大利門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）化解多次危機，令PSG力保不失。而美斯更於下半場，接應麥巴比的回傳建功，協助PSG主場以2:0取勝。

美斯賽後接受傳媒訪問時表示：「真的，我很渴望取得首個入球。我最近沒有太多上陣，而我只不過打過一場主場比賽，不過我已經逐漸適應球隊。」

舒列夫2連勝登榜首

至於在D組，摩爾多瓦的舒列夫繼續創造奇跡。這支來自足球弱國的球隊，繼首輪主場擊敗烏克蘭的薩克達之後，在作客皇馬的班拿貝球場的比賽，25分鐘先由烏茲別克前鋒耶舒布伊（Jasurbek Yakhshiboev）建功取得領先。雖然賓斯馬（Karim Benzema）下半場為皇馬追平。但在完場前的89分鐘，盧森堡中場迪爾（Sébastien Thill）為舒列夫射入關鍵一球，協助這支首次打入歐聯分組賽的摩爾多瓦，取得今屆第2場分組賽勝仗，並以6分在分組領先。

成為史上首位盧森堡球員在歐聯正賽入球的迪爾表示：「可以肯定，這是我職業生涯最好和最重要的一球」這位來自歐洲小國的中場球員，上季效力俄羅斯球會，但之後因為破產而解散。他又指：「我們球隊的表現非常勇敢，而我也夠幸運地能夠取得驚喜的一球。完場之後我們都為之瘋狂，這支球隊有很多外籍球員，我們來自不同的國家，而這是我們的優勢。」