歐聯︱C朗再做救星 曼聯3:2反勝阿特蘭大

近況低迷的曼聯，再次要靠回歸的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）建功，以3:2主場反勝意甲代表阿特蘭大，在歐聯分組賽升上榜首。

聯賽不敵李斯特城，曼聯面對嚴峻賽程之下，周三(20日)主場出戰阿特蘭大。柏沙歷（Mario Pašalić）15分鐘接應傳中門前撞入，之後球證翻看VAR證實入球有效，客隊取得領先。而美列迪美羅（Merih Demiral）更於29分鐘角球頂入，令阿特蘭大半場領先至2:0。

換邊之後曼聯爭取機會，拉舒福特（Marcus Rashford）53分鐘窄位射入為球隊先追一球。之後哈利馬古尼（Harry Maguire）在尾柱把握對手防守失誤，在75分鐘為曼聯追和2:2。之後C朗在81分鐘，接應勞基梳爾（Luke Shaw）傳中頂入，為曼聯以3:2戲劇反勝。

曼聯目前以3戰2勝1負，力壓阿特蘭大登上榜首，而阿特蘭大則以4分與西班牙的維拉里爾同分，但因得失球差跌落第3。曼聯周末重返聯賽將面對目前英超次席的利物浦。