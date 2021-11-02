歐聯︱C朗再次打救蘇B 梅開二度助曼聯兩度迫和

重返曼聯的36歲球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），再度成為領隊蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）的救星。憑着C朗的梅開二度，協助曼聯在歐聯分組賽作客兩度迫和意大利的阿特蘭大，最終曼聯與對手踢平2:2，成功保住1分。

進入第4輪的歐聯分組賽，仍然備受壓力的曼聯作客阿特蘭大。12分鐘就被對手的伊利錫（Josip Iličić）禁區頂接應隊友回傳，無人看管下射入領先。C朗在上半場的補時階段，接應般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）後傳抽入，為曼聯半場追平1:1。

換邊後曼聯防線又走漏對手，杜雲沙柏達（Duván Zapata）突破越位射入，令主場的阿特蘭大在56分鐘再度領前。C朗在下半場補時再次挺身而出，禁區外把握對手未能解圍，「窩利」抽入，為曼聯以2:2追平完場。

曼聯賽和之後，目前在F組與西班牙的維拉里爾同得7分，但因對賽較佳而暫列榜首。餘下兩仗會作客維拉里爾及主場再戰瑞士的年青人。

蘇B讚入球重要如MJ

蘇斯克查賽後大讚再度挽救他的C朗：「他（C朗）真的是非常出色，如果你希望最後一分鐘由誰取得皮球，一定會是他。」他又指：「他是現時最好的入球者，對我來說是很難講出口，因為他剛剛以這兩個入球超越我，現在他在曼聯史上的入球比我多1球了。最後那一個入球，就好比米高佐敦在加時射入最後一分取得NBA總冠軍的時刻一樣。」

對於球隊的表現，蘇斯克查指：「我們在最後時刻是有點幸運，但這就是足球。我們仍需要改善的，我們有不同的球員，有不同的系統，我們都要適應每一個組合，但這仍需要時間，我們仍然有時間去改善，變得更好。」