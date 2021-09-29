歐聯︱C朗補時擊沉黃潛 曼聯中止連敗

在近4場比賽輸掉3場的曼聯，在歐聯分組賽的第2場比賽，主場迎戰西班牙的維拉里爾，雖然先落後，但憑基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）補時的入球，以2:1反勝對手，並終於在歐聯取得今季首捷。

曼聯即使有C朗在陣，近4場都先後在歐聯首仗不敵瑞士年青人、聯賽盃遭韋斯咸淘汰以及在聯賽負於阿士東維拉。然而今場主場再戰歐聯，重演上屆歐霸盃的決賽翻版，迎戰「黃色潛艇」維拉里爾，半場與對手互交白卷。

換邊後，維拉里爾先在53分鐘由柏高艾卡沙（Paco Alcácer）建功。不過只消7分鐘，阿歷士迪尼斯（Alex Telles）的金球，為曼聯追平。雙方之後要到補時才再有入球，C朗在補時5分鐘把握門前機會射入，為曼聯取得關鍵的入球，以2:1反勝維拉里爾。

曼聯領隊蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）賽後表示：「這是奧脫福會發生的事。過去都出現過很多次，我們要注意着形勢，到最後幸運會降臨。」他又指：「有時候不是說要傳去哪，因為他們就是塞在後面，當你有基斯坦奴在場內，你永遠都會有機會。他很擅長在門前把握，而他也能影響其他人。」

巴塞作客吞賓菲加3蛋

至於在E組的比賽，西班牙的巴塞羅那作客葡萄牙的賓菲加，意外以0:3敗陣，對於巴塞領隊朗奴高文（Ronald Koeman）的帥位繼續增添壓力。