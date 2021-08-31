正式卸任中國女排教練 郎平︰鞠躬盡瘁無愧於心

中國女排主教練郎平宣布今日離任，她在微博發文回顧主教生涯及離任首要做的便是回鄉拜祭去年因病離世的母親。她在文中透露去年因為疫情要全封閉訓練，就算母親重病入院，她也不能在身旁照顧。

及後郎平請假前往探望時，母親已經不太會說話︰「最後一次她能和我說話，是看著窗外天黑，像平時每次在家一樣跟我說：『走吧，回去吃飯休息，明天還要訓練……』」她指這句說話成為堅持下來的最大動力，在太忙太累的時候，或感到委屈時，「我總是特別想念老媽，想像以前一樣，和她老人家說說話。」她表示退下來以後，會花更多時間跟家人一起，也非常感謝母親的理解及支持。

提到今次中國女排在東京奧運未能成功出線，郎平說︰「這次沒能圓滿完成東京奧運的任務，確實留下遺憾，但不管是不是完美，我都要交棒了，要告別了。這一路上並不平坦，但是因為我熱愛，所以吃的苦受的累都值得，成敗得失，高低起伏，都是在這個過程中必須經歷的，都是獲得，都是財富。回首這麼多年的排球生涯，我感覺很滿足，很幸福。」

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郎平重任中國女排主教練已經8年，她表示︰「手裡握著這個接力棒，使命感和責任感讓我一刻不敢鬆勁兒。卸任的時候，我想說：我不能保證自己做對做好了所有的事，但是保證做好了每一天，竭盡全力，鞠躬盡瘁，無愧於心。」她又多謝領導的支持和全國球迷的愛載，她說︰「相信未來，所有的運動員教練員會為中國排球的發展更加努力拼搏，相信女排精神會一代接一代傳承下去，願中國排球永保青春！」

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