死亡F組終極戰 法國硬撼葡萄牙

歐國盃分組賽終極一輪今晚爆發，其中死亡F組上演上屆決賽翻版戰，由法國於匈牙利中立場戰葡萄牙(24/06 03:00)。法國賽前已鎖定出線資格，但今場既要爭首名，亦為上屆決賽落敗之辱復仇；至於葡萄牙一旦輸波，仍有出局危機，亦不容有失，大戰一觸即發。

經過B、C組完成分組賽後，2戰4分的F組法國與E組瑞典，至少也可以小組第3名出線，壓力驟減。「高盧雄雞」法國今場會於布達佩斯火併葡萄牙，賽前主力前鋒基沙文揚言球隊在上場賽和匈牙利後，大軍上下相當憤怒，今場必會全力搏殺出一口烏氣；即使前鋒奧士文尼迪比利已宣布因傷告別今屆賽事，但法國超強鋒線仍值得信賴。

葡萄牙現時2戰3分，今場一旦大敗，仍可能被踢出局。只是首席球星基斯坦奴朗拿度原來過去6鬥法國竟然一球不入，今遇剋星格外難打。同組德國會於主場迎戰匈牙利(24/06 03:00)，贏波即可晉級；但包括前鋒湯馬士梅拿、中場根度簡與中堅曉姆斯據報有傷在身，或會缺陣，亦有暗湧。



西班牙態沉出線勢危

另邊廂的E組，2戰僅得2分的熱門西班牙，首兩仗表現相當一般，繼續在主場迎戰3分在手的斯洛伐克(24/06 00:00)，前鋒艾華路莫拉達的把握力仍是爭勝關鍵，若未能全取3分，或成今屆最爆大冷出局球隊。至於已獲4分確保出線的瑞典，於聖彼德堡中立場對僅得1分的波蘭(24/06 00:00)，可穩中求勝，稍佔優勢。E組出線關係微妙，現時暫列3、4的西班牙及波蘭若分別擊敗對手，將以首、次名球隊出線。