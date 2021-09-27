殘奧銅牌陳浩源嘆體院資源不均要外出租場

在早前的殘奧會為香港取得一面羽毛球銅牌的陳浩源，昨日(3日)在Instagram慨嘆體院的資源分配不均，令到殘疾人羽毛球隊未能使用體院內的羽毛球場館，反要自己在外租場以及爭車位。

陳浩源昨日在Instagram表示：「近來好多人問我會唔會退役，會唔會打多三年去巴黎。坦白講，我都有向唔同方面好好考慮緊。當中就包括資源同配套，而場地亦係當中重中之重！」

全職殘疾隊唯一缺固定場地

陳指在全職的殘疾人運動中，羽毛球隊是唯一欠缺固定訓練場地的代表。他表示體院的16個羽毛球場，很多時都已被健全隊使用，以致無法空出兩個場給予殘疾隊。陳又表示：「當然，體院都有難處。健全羽毛球隊有差唔多60人，16個場好似都唔夠用。」但他質疑：「到底資源應該點分配？按咩基準去分配？係咪健全運動員就可以享用最好嘅場地，最好嘅時間？」

他指：「有人話，羽毛球場俾晒健全隊話事，佢地（哋）俾就俾。我明白，以前得健全羽毛球隊一個係羽毛球場地嘅持份者，梗係佢地話事啦。不過我地（哋）殘疾人隊都全職咗4年，其實係咪可以預埋我地（哋）一份？」他又質疑：「有人話，健全隊練緊，唔可以有其他隊喺度。一來我地（哋）都係羽毛球隊。二來我地（哋）又唔係佢地（哋）比賽對手，河水不犯井水。三來如何傷健連同一時間放入一個場地入面都唔得，又點提倡共融？」

最後陳浩源表示，可能在他人眼中覺得他是在投訴、在表達訴求，不過他指：「我打多3年，追求巴黎更進一步。球隊發展多一個10年，殘疾羽毛球成為香港傳統殘奧運動的基本配套。」他表示：「見到大部分健全運動員都咁幸福，有咁好嘅資源配套。不如都俾我地（哋）幸福埋一份啦。」