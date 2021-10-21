殘疾人全運會︱黃漢彥游泳收獲今屆第3金 港田徑乒乓添3銅(更新)

正在陝西舉行的殘疾人全運會，香港代表繼續有表現，其中游泳代表黃漢彥在男子SB14級100米蛙泳贏得冠軍，取得個人今屆第3面金牌，也是港隊今屆第4個金牌。而在女子T36級的100米決賽，香港憑任國芬取得一面銅牌。至於男子T20級跳遠，周志偉亦取得銅牌，連同乒乓球男子TT11級雙打的 梁仲仁與蔡明輝獲得銅牌 。港隊目前在殘疾人全運會取得4金1銀4銅。

代表香港出戰今年殘奧會的任國芬，雖然未能取得獎牌，但是在隨後舉行的殘疾人全運會即有表現。在今日(25日)舉行女子T36級100米決賽，任國芬以16秒01的成績，取得個人最佳時間，並獲得第3名，為香港取得一面銅牌。而同場的隊友余春麗亦獲得第4名。

另外，周志偉出戰男子T20級跳遠決賽，他以5.99米的成績，創出個人最佳的紀錄，並獲得第3名。而鄧雨澤則以5.96米得第4。另外在男子T36級200米決賽，香港的陳泳森以29秒94，最終以第7名完成。

乒乓雙打梁仲仁蔡明輝獲銅

在游泳項目，黃漢彥於男子SB14級100米的蛙泳決賽，以1分25秒62的成績，取得他個人在今屆賽事的第3面金牌。