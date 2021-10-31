殘羽港將陳浩源出席馬會獎學金典禮 鼓勵學生放膽追夢

香港賽馬會今年向45名大專學生頒發獎學金，並在今日(2日)為得主在中環大館舉行頒授典禮，馬會另邀請到今屆東京殘奧羽毛球男子WH2級單打勇奪銅牌的運動員陳浩源，作為典禮的主禮嘉實。陳浩源和馬會主席陳南祿在典禮的頒獎台上，拿起大會特製的巨型羽毛球拍切磋球技，球來球往，在場學生均歡呼聲四起。

陳浩源寄語學生相信自己

陳浩源其後與學生分享人生經歷，指自己雖在23歲時因交通意外而失去左腳，但他並沒有放棄自己，這亦無阻他追夢的心，更成為全港首名輪椅羽毛球運動員，最終為本港奪得今屆殘奧銅牌。陳浩源寄語學生，應該要珍惜現在所有、相信自己，並要放膽去追尋夢想。

陳南祿就感謝陳浩源的無私分享，鼓勵學生將所學的一切銘記於心，保持積極態度，毋懼挑戰、不辭勞苦、先人後己。同時他指作為社會的一分子，亦不要忘記要幫助有需要人士。

馬會獎學金至今撥款逾6.4億

香港賽馬會獎學金在1998年由馬會慈善信託基金設立，至今已向逾800位同學頒發獎學金，撥款總額已超過6.4億元。獎學金計劃旨在培育本地人才，以及幫助青少年成為未來社區領袖，以建設更美好社會。