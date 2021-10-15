Am730
Am730
Am730
Am730
Sport
水晶宮打吡戰阿仙奴 名宿韋拉領軍倒戈
27 分前
#Hashtags
英超倫敦打吡阿仙奴水晶宮韋拉馬活雲格蘭斯達爾富安健洋賓韋特阿迪達伊美路維布卡約沙卡
水晶宮打吡戰阿仙奴 名宿韋拉領軍倒戈
news-images
一眾年輕戰將逐步成廠兵主力。
 news-images
上位門神蘭斯達爾。

英超爆發倫敦打吡大戰，由阿仙奴迎戰水晶宮(19/10 03:00)，兵工廠名宿韋拉將以客軍領隊身份倒戈爭勝，望能延續球隊近3次對戰的不敗走勢。至於兵工廠挾英超近5場主場4勝的氣勢，加上球隊的青春風暴愈捲愈激，誓奪3分。

在1996至2005年期間，韋拉在主帥雲格領導下，帶給阿仙奴的無限風光，贏得3次英超冠軍。不過，今次倒戈賽前，韋拉卻指出啟發他的教練生涯最要感謝之人，並非恩師雲格這位兵工廠傳奇領隊，相反卻是前阿仙奴翼鋒馬活，「在我20歲時，雲格教識我表現自己，以至成長做人。惟說到我教練生涯最要感謝的卻是馬活，是他邀請我加入曼城教練團，在那裏讓我明白到自己仍可回饋足球壇。」韋拉指自己與雲格仍保持良好關係，但他也不明白當亨利與龍格保等均曾回歸兵工廠加入教練團隊，自己卻未有此機會。

今夏接掌水晶宮的韋拉，至今領軍聯賽7戰1勝4和2負排在中下游，戰績平平，但對上一場倫敦打吡卻以3比0大破熱刺，終止了球隊在倫敦打吡連續11場不勝走勢。事實上，水晶宮近3次在英超作客阿仙奴，共錄得1勝2和不敗佳績。大軍中的國腳自國際賽回歸全員健康，唯一可惜是備受期待的中場新星伊斯爾仍在養傷。

兵工廠年輕戰將有朝氣

另邊廂，阿仙奴自從換上年輕英格蘭國腳門神蘭斯達爾把關，防線再加入新人富安健洋，以至新兵中堅賓韋特等愈踢愈好下，戰績大躍進，近4輪聯賽錄得3勝1和，包括以3比0大破倫敦宿敵熱刺，戰績冒升。主帥阿迪達近期領軍戰術操作得心應手，中前場新星如伊美路維及布卡約沙卡表現突出，今場即使中場悍將格列沙加續因傷缺陣，仍有足夠實力爭勝。

news-images
韋拉帶水晶宮漸入佳境。
 news-images
韋費特沙夏(左)與干拿加歷查成球隊進攻動力。

水晶宮打吡戰阿仙奴 名宿韋拉領軍倒戈

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/水晶宮打吡戰阿仙奴-名宿韋拉領軍倒戈-288943
#Hashtags
英超倫敦打吡阿仙奴水晶宮韋拉馬活雲格蘭斯達爾富安健洋賓韋特阿迪達伊美路維布卡約沙卡

車路士續居榜首靠「神龍」 曼聯不敵李城蘇帥再成箭靶

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
車路士續居榜首靠「神龍」 曼聯不敵李城蘇帥再成箭靶
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多