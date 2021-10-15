水晶宮打吡戰阿仙奴 名宿韋拉領軍倒戈

英超爆發倫敦打吡大戰，由阿仙奴迎戰水晶宮(19/10 03:00)，兵工廠名宿韋拉將以客軍領隊身份倒戈爭勝，望能延續球隊近3次對戰的不敗走勢。至於兵工廠挾英超近5場主場4勝的氣勢，加上球隊的青春風暴愈捲愈激，誓奪3分。

在1996至2005年期間，韋拉在主帥雲格領導下，帶給阿仙奴的無限風光，贏得3次英超冠軍。不過，今次倒戈賽前，韋拉卻指出啟發他的教練生涯最要感謝之人，並非恩師雲格這位兵工廠傳奇領隊，相反卻是前阿仙奴翼鋒馬活，「在我20歲時，雲格教識我表現自己，以至成長做人。惟說到我教練生涯最要感謝的卻是馬活，是他邀請我加入曼城教練團，在那裏讓我明白到自己仍可回饋足球壇。」韋拉指自己與雲格仍保持良好關係，但他也不明白當亨利與龍格保等均曾回歸兵工廠加入教練團隊，自己卻未有此機會。

今夏接掌水晶宮的韋拉，至今領軍聯賽7戰1勝4和2負排在中下游，戰績平平，但對上一場倫敦打吡卻以3比0大破熱刺，終止了球隊在倫敦打吡連續11場不勝走勢。事實上，水晶宮近3次在英超作客阿仙奴，共錄得1勝2和不敗佳績。大軍中的國腳自國際賽回歸全員健康，唯一可惜是備受期待的中場新星伊斯爾仍在養傷。

兵工廠年輕戰將有朝氣

另邊廂，阿仙奴自從換上年輕英格蘭國腳門神蘭斯達爾把關，防線再加入新人富安健洋，以至新兵中堅賓韋特等愈踢愈好下，戰績大躍進，近4輪聯賽錄得3勝1和，包括以3比0大破倫敦宿敵熱刺，戰績冒升。主帥阿迪達近期領軍戰術操作得心應手，中前場新星如伊美路維及布卡約沙卡表現突出，今場即使中場悍將格列沙加續因傷缺陣，仍有足夠實力爭勝。

水晶宮打吡戰阿仙奴 名宿韋拉領軍倒戈