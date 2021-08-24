求勝反底 英聯盃鬥西布朗 阿仙奴殘陣望止血

新季英超遭逢連敗的阿仙奴，今晚深夜英聯盃次圈，作客英冠西布朗(26/08 03:00)，當然力爭贏波望重振軍心。兵工廠今場或有隊長奧巴美揚復任正選，同時更有新兵門將蘭斯達爾登場；不過西布朗開季狀態大勇，近期錄得3連勝，有地利之下，勢成兵工廠博反彈的攔路虎。



阿仙奴在上輪英超倫敦打吡淨吞車路士兩蛋，已成褪色Big 6的廠兵，球隊實力平平，狀態未見起色，開季兩場聯賽全敗兼未有入球，是球隊史上逾百年出戰英格蘭4級別聯賽最差開季；今場要爭取反彈，恐怕亦有心無力。

事實上，兵工廠主帥阿迪達領軍功力普通，加上球隊近期深受傷病問題纏擾，包括前鋒尼基迪亞、守將比利連、加比爾馬加希斯及中場湯馬士柏迪等均在養傷；中場韋利安、前鋒拿卡錫迪與新兵中堅賓韋特則感染新冠肺炎被逼隔離缺陣。球隊唯一慶幸是隊長前鋒奧巴美揚終於病愈，在上輪英超復出後備登場，今場有望回歸正選。此外，新兵英格蘭國腳門神蘭斯達爾有望擔正首演；反而挪威中場馬田奧迪加特仍在趕辦簽證註冊，難望披甲。兵工廠陣容未算完整，今場要贏波難度極高。

另邊廂，新季由英超降落英冠的西布朗，開季以來卻有好演出，連同剛戰以2比1擊敗布力般流浪，聯賽4戰3勝1和，氣勢大盛，正全力向爭取回升英超目標進發。西布朗實力屬英冠頭、英超尾，與現時的兵工廠相距未算太遠，球隊今場只得蘇格蘭中場辛迪加斯缺陣，有機會遣強陣出擊，面對阿仙奴不落下風，今場隨時出現所謂「冷門」戰果。