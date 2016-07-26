渣馬2021︱渣馬如期10月24日舉行 9月2日接受報名抽籤

因應新冠疫情而闊別一年多的渣打馬拉松，今午(18日)宣布將如期在10月24日舉行。然而，接受報名的人數將大減至僅18,500人，當中全馬僅得4,000個名額，而最多人報名的10公里賽，亦只有8,000個名額。賽事將於9月2日上午10時起接受報名。

渣馬今午公布，籌委會與政府當局協調之下，確定可於10月24日舉行。而賽事維持全馬、半馬及10公里三個項目，當中10公里賽會改於西區海底隧道位於西九龍的收費廣場展開，而全馬及半馬皆從尖沙咀彌敦道起步。全部賽事終點亦設於維多利亞公園。公眾可於9月2日上午10時起，透過網上登記抽籤。

一半名額預留給去年曾報名人士

賽會將三個項目的一半名額預留予2020年成功報名的人士。合資格人士可以在8月23日至27日報名，而由於參賽名額減少，相關合資格人士而又未能取得今年參賽資格，將會獲預留名額至2022年的比賽。

另外，為配合政府的防疫措施，參賽跑手須於比賽前14日（即10月10日）完成政府認可的疫苗接種，而成功獲得參賽名額的跑手要在領取選手包當日提交疫苗接種記錄以及過去21日未有到訪香港以外地方的健康申報表，亦要在賽前72小時完成認可的核酸測試。另外田總表示會資助跑手50元的防疫行政費用，用作檢測，而報名費用維持不變。另外，若賽事於舉行前14日宣布取消，跑手將獲50%退款，而14日內宣布取消則不獲退款。

對上一屆渣打馬拉松，共有74,000個名額，當中包括22,500個全馬、19,500個半馬及32,000個10公里賽事名額，而去年原定舉行的渣馬亦設有74,000個名額。