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渣馬2021｜三項鐵人運動員黃子圖　男子十公里精英組賽31分27秒奪冠
1 小時前
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渣馬2021馬拉松三項鐵人十公里賽
渣馬2021｜三項鐵人運動員黃子圖　男子十公里精英組賽31分27秒奪冠
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黃子圖(中)覺得今屆10公里賽事的路線較上屆舒服。(莊振邦攝)

渣打馬拉松10公里精英組賽事今日(24日)清晨5時45分起步，賽事今年由西區海底隧道收費廣場起步往維園，有別以往在東區走廊起步。曾在5屆香港馬拉松賽獲獎的本港三項鐵人運動員黃子圖，以31分27秒成績衝線，代表本港出戰東京奧運的三項鐵人代表奧斯卡，則慢11秒過終點得第二，季軍就屬於葉雅傑。黃子圖賽後表示，覺得今屆路線較上屆舒服，其中後段5公里今年大部分是平路，以往路段則後面是斜路，相信今次比賽成續會更好。

女子10公里精英組冠軍就由羅映潮奪得，亞軍和季軍分別是本港三項鐵人運動員蔡欣妍及韋祺。羅映潮認為，今年賽道較過往有挑戰性，因為有更多斜路及彎位，形容今年賽道頗為有趣。

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今年10公里賽事改在西隧起步。(莊振邦攝)

渣馬2021｜三項鐵人運動員黃子圖 男子十公里精英組賽31分27秒奪冠

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/渣馬2021｜三項鐵人運動員黃子圖　男子十公里精英組賽31分27秒奪冠-289876
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